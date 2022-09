Lino Banfi, tutti in lacrime per la figlia Rosanna: messaggio toccante. La donna sta attraversando un momento davvero difficile

La scoperta del tumore, oltre 10 anni fa, ha sconvolto la sua vita. Dopo numerosi cicli di chemioterapia, ora la 59enne fatica a riconoscersi. L’ultimo post lascia tutti senza parole.

Rosanna Banfi, all’anagrafe Zagaria, è nata a Canosa di Puglia ma è cresciuta a Roma, dove ha frequentato varie scuole e accademie teatrali. Sulle orme del padre ha ricoperto alcuni ruoli all’interno del cinema italiano, partendo da assistente costumista fino ad attrice. Al fianco del padre ha preso parte a diverse fiction Rai, tra cui Il vigile urbano (1989), Un medico in famiglia (1998-2009, 2013-2016), Angelo il custode (2001), Raccontami una storia (2004) e Il padre delle spose (2006). Sempre con il grande Lino l’abbiamo recentemente vista alla terza edizione del Cantante mascherato, lo show di Milly Carlucci. Purtroppo la sua vita non è stata semplicissima nell’ultimo decennio abbondante. Per l’esattezza dal 2009 convive con un tumore al seno. Le cure in tutto questo tempo sono andate avanti, risolvendo fortunatamente il problema in modo definitivo.

Lino Banfi confessò le sue condizioni in una puntata de “La vita in diretta”, portando alla luce il dramma di Rosanna. Tuttavia l’attrice, successivamente diventata testimonial per la prevenzione di tali patologie, non ha mai dimenticato quella difficile parentesi della sua vita.

Lino Banfi, momento difficilissimo per la figlia Rosanna: un ricordo le spezza il cuore

Ora che sono passati ben 10 anni, la stessa Rosanna Banfi ha voluto postare sui social un ricordo, riferito proprio al suo periodo più buio.

“Facebook mi ha ricordato questa foto. Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso. Ecco riconosco gli orecchini. È stata un’estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni”, scrive la figlia di Lino. Poi aggiunge: “La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole“. Tutto sommato a lei è andata bene e oggi può sorridere al fianco del marito Fabio Leoni, con cui è sposata dal 1992. La coppia ha anche due figli.