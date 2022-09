Beautiful esce dalla programmazione Mediaset: arriva lo stop improvviso

Un cambio di palinsesto è pronto a colpire nuovamente la programmazione Mediaset, con Beautiful che esce di scena: cosa sta succedendo.

Beautiful è pronto ad uscire di scena dal palinsesto di Mediaset. Infatti l’ormai storica serie televisiva è pronta ad abbandonare i telespettatori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo alla programmazione del Biscione.

Un cambio di palinsesto colpirà il palinsesto di Canale 5 nel corso della giornata di lunedì 19 settembre. Infatti la programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche dovute alla messa in onda del funerale della Regina Elisabetta II. Infatti la principale rete del Biscione seguirà in diretta l’evento funebre e ciò porterà alla cancellazione di diversi titoli che affollano il suo daytime. Le serie televisive coinvolte quindi saranno Beautiful e Un altro domani che non saranno in onda regolarmente nel corso del pomeriggio.

Scendendo nel dettaglio, il cambio palinsesto Mediaset del prossimo 19 settembre prenderà il via a partire dalle 11 del mattino. Proprio a causa dell’evento il talk show Forum condotto da Barbara Palombelli non verrà trasmesso su Canale 5, dato che ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale Verissimo con Silvia Toffanin alla conduzione. La presentatrice del talk show del weekend sarà la voce guida del funerale della Regina Elisabetta II, con tantissimi ospiti in studio. Andiamo quindi a vedere tutti i cambiamenti in atto.

Beautiful cancellato dal palinsesto Mediaset: spazio ai funerali della Regina Elisabetta

I funerali della Regina Elisabetta quindi sconvolgeranno i palinsesti televisivi di Rai e Mediase. Andandao ad analizzare i cambiamenti che ci saranno per il Biscione, vedremo che dalle 15 alle 17:25 un nuovo speciale del Tg5, dedicato sempre al funerale della Regina Elisabetta II, occuperà la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e andrà avanti fino a quando la linea non passerà a Barbara d’Urso, per una nuova puntata del suo Pomeriggio 5. Come potete ben capire, quindi, vedremo cancellate le nuove puntate di alcune serie televisive.

Lunedì 19 settembre, infatti, non sarà trasmesso nessun nuovo episodio di Beautiful e Una vita, così come a seguire non ci sarà spazio per la messa in onda di Un altro domani. Di conseguenza salterà anche la prima puntata di Uomini e Donne, inizialmente prevista per lunedì 19 settembre. Il dating show di Maria De Filippi, così come il daytime di Amici 22, prenderanno il via a partire dal 20 settembre su Canale 5. Piani differenti per la soap opera Terra Amara, che non sarà trasmessa lunedì 19, ma neppure nei giorni a seguire. La serie turca infatti è stata sospesa dai la programmazione di Canale 5 e molto probabilmente tornerà in onda solo nel corso dell’autunno.