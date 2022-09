È sempre mezzogiorno si ferma! L’annuncio di Antonella Clerici: “Non ci vedremo”

Le parole di Antonella Clerici hanno sorpreso il proprio pubblico. Questo il messaggio sul futuro del suo programma

Da qualche giorno E’ sempre mezzogiorno ha ripreso felicemente il proprio posto nel palinsesto di Rai Uno. Il programma condotto da Antonella Clerici è stato un successo nella scorsa stagione e ora sta avendo ottimi riscontri.

Un contenitore molto amato dal pubblico italiano, soprattutto per casalinghe e casalinghi che sono intenti all’ora di pranzo a seguire i suggerimenti culinari e gastronomici della Clerici e dei suoi collaboratori.

Peccato che oggi Antonella Clerici, al termine della sua classica conduzione quotidiana, abbia dato un annuncio al proprio pubblico che certamente non farà piacere in linea generale. Ma la notizia è ufficiale e quasi obbligata per E’ sempre mezzogiorno.

E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda lunedì: il motivo

Antonella Clerici ha chiuso la puntata di oggi, venerdì 16 settembre, con un annuncio chiaro e tondo: “Non ci vedremo lunedì prossimo, E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda”.

Dunque stop all’amato programma di Rai Uno. Ma ovviamente si tratterà di una assenza soltanto momentanea. I telespettatori più affezionati possono tirare un sospiro di sollievo: il contenitore della Clerici sarà out soltanto per lunedì 19 settembre.

Il motivo è piuttosto chiaro: in quella data Rai Uno manderà in onda in diretta la cerimonia funebre della Regina Elisabetta II. Intorno alle ore 11 inglesi (le 12 in Italia) andrà in scena dunque l’atteso funerale, l’ultimo saluto alla longeva sovrana britannica che ha regnato per ben 70 anni.

Un evento internazionale e storico, che darà di fatto il via al regno di Carlo III, primogenito di Elisabetta. Priorità assoluta da parte dell’azienda per il funerale della regina, dunque Antonella Clerici dovrà accettare lo stop del suo programma solo per una mattina.

A condurre l’evento su scala mondiale sarà la giornalista Monica Maggioni, direttrice del TG1. Ovviamente saranno ricchi gli approfondimenti ed i pareri sulla royal family e su ciò che accadrà nel regno d’Inghilterra dopo la scomparsa di Elisabetta. Da martedì 20 settembre gli appassionati di E’ sempre mezzogiorno potranno invece tornare a seguire il proprio programma di riferimento sul primo canale.