La giudice di X Factor terrorizza i fan: “Sono molto malata, non riesco più ad alzarmi dal letto”

Grossi problemi di salute per la giudice di X Factor, un’artista molto amata che sta davvero preoccupando tutti i suoi numerosi fan

Domani sera il pubblico italiano, direttamente sul canale satellitare Sky, potrà tornare ad appassionarsi con la musica di X Factor. Al via la nuova edizione condotta da Francesca Michielin.

I giudici di questa stagione saranno il sempreverde Fedez assieme a tre new-entry. Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Tanta la curiosità per vederli all’opera nella scelta delle nuove potenziali star della musica.

In Italia il ruolo del giudice di X Factor è una sorta di onore a livello televisivo. Lo stesso vale per i coach della versione originale, quella statunitense. Uno dei giudici storici del programma USA sta però attraversando un momento molto delicato.

Il messaggio social della cantante spaventa tutti: la malattia è tornata

L’ex giudice in questione è la pop-star americana Demi Lovato, artista che negli USA è molto seguita ed apprezzata, anche se in passato ha avuto moltissimi problemi a livello di tossicodipendenza.

La Lovato, che ha preso parte alla giuria di X Factor USA dal 2012 al 2014, è impegnata in un tour ed una serie di concerti in Sud America. Ma durante una di queste tappe, la giovane cantante si è lasciata andare ad una confessione agghiacciante.

“Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non riesco più a farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi”. Un messaggio social davvero spaventoso per Demi Lovato e per tutte le persone che in giro per il mondo apprezzano la sua musica.

Una serie di stories su Instagram pubblicate da Demi Lovato stanno sconvolgendo i fan. Oltre al messaggio già citato, la cantante ha chiesto al pubblico di aiutarla durante il tour, perché non ha più abbastanza voce: “Avrò bisogno di tutto il vostro aiuto. Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce“.

A soli 30 anni dunque la Lovato è pronta a dire addio ai concerti live ed ai tour in giro per il mondo, nonostante sia un vero e proprio animale da palcoscenico fin da quando era molto giovane.

Non è chiaro quale sia la patologia per cui sta soffrendo Demi Lovato. C’è chi pensa al peggio, ovvero a qualche malattia degenerativa grave, chi invece va verso un problema psicologico o psicosomatico. Oppure chi sminuisce e spera sia soltanto il forte stress vocale che la sta sfiancando nel tour.