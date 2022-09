Svolta WhatsApp: come trasformare un messaggio vocale in testo

In questi mesi WhatsApp ha lavorato a diversi aggiornamenti che hanno migliorato l’app. Adesso però spunta un trucco stupefacente: da vocale a testo.

Non finiscono mai le novità su WhatsApp che ha migliorato la sua applicazione nel corso di questo 2022 aggiungendo diversi strumenti. Ora però un trucco permette addirittura di trasformare i vocali in testo: scopriamo come fare.

Le novità introdotte da WhatsApp nel corso di quest anno sono tantissime ed hanno stupito gli utenti che hanno potuto usufruire di un servizio in grado di soddisfare tutte le esigenze. Nel corso di questi nove mesi infatti abbiamo visto diverse novità all’interno dell’applicazione tra cui le reazioni ai messaggi, la nuova scorciatoia per la videocamera ed una nuova sezione per segnalare i bug all’interno del servizio. Questi sono solo alcuni degli strumenti introdotti. Adesso però un trucco permette di trasformare le note audio in testo.

Stiamo parlando di un tool in grado di trascrivere gli audio durante l’ascolto. Infatti lo si potrà ottenere scaricando un’applicazione gratuita chiamata ‘Transcriber‘. Come si apprende dal nome, l’app permette di trasformare gli audio in testo. Infatti una volta che riceverete l’audio potrete cliccare sull’icona condividi che vi permette di andare direttamente su Trascriber. Una volta qui l’applicazione trascriverà il vostro audio durante la riproduzione.

WhatsApp, in arrivo anche i sondaggi: come funzionano

Una nuova notizia ha chiamato in causa WhatsApp e stavolta non si lega ad un nuovo aggiornamento dell’applicazione. Infatti sul servizio di messaggistica è in arrivo una vera e propria novità che consentirà al team del noto servizio di messaggistica istantanea di raccogliere preziosi feedback dagli utenti: i sondaggi in-app. Nelle ultime settimane abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dal ramo beta dell’app.

Nell’ultimo periodo abbiamo visto diverse novità tra cui la creazione delle community, la scorciatoia per accedere alle chat archiviate ed il trasferimento delle chat da Android a iOS e viceversa. Adesso però il servizio di messaggistica di Meta è alla caccia di feedback ed ha deciso di farlo attraverso i sondaggi all’interno dell’applicazione. Stiamo parlando, in poche parole, di una vera e propria chat denominata WhatsApp Surveys che potrebbe essere sfruttata per raccogliere in maniera sicura dei feedback su nuove funzioni, prodotti e non solo. Al momento non si sa ancora quando questa funzione venga integrata all’interno dell’applicazione, vedremo quindi se nelle prossime settimane verrà integrato in beta.