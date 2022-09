Funerali Regina Elisabetta, i dettagli immancabili: verrà sepolta con questi

Il giorno previsto per il funerale della Regina Elisabetta si avvicina ed in merito alla sepoltura emergono nuovi dettagli

Un lutto che ha sconvolto il mondo intero, un protocollo rigido da rispettare che porterà fino al lunedì 19 settembre giorno in cui sarà svolta e trasmessa la celebrazione in tutto il mondo: i dettagli della funzione.

Lungo i 70 anni di trono della Regina Elisabetta, quest’ultima è sempre apparsa con grande stile e con una minuziosa cura ai dettagli e così sarà anche al suo stesso funerale. Per l’ultimo saluto a Sua Maestà è previsto un protocollo che la vedrà indossare gioielli costosissimi che saranno sepolti insieme al suo corpo. A svelare i dettagli è Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council che ha indicato tutti i particolari della funzione.

Il rigido protocollo della celebrazione della scomparsa della Regina ha avuto inizio a partire dall’8 settembre, giorno della sua morte, e durerà almeno fino a lunedì 19 settembre giorno in cui ci sarà la funzione vera e propria che vedrà Sua Maestà ricoperta di gioielli.

Funerali della Regina Elisabetta, tiare, diademi, anelli e spille: tutti i gioielli della sepoltura

A Metro.Uk l’esperta Levinson ha svelato quali e quanti gioielli indosserà la Regina Elisabetta in occasione dell’ultimo saluto a lei riservato. Un lungo protocollo porterà fino ai funerali previsti per lunedì 19 settembre, momento in cui la funzione sarà trasmessa in tutto il mondo proprio per l’importanza a lei riservata. In particolare, Sua Maestà indosserà la fede nunziale d’oro gallese, un paio d’orecchini di perle, ma non porterà con sé l’anello di fidanzamento che le è stato regalato ai tempi da Filippo: quest’ultimo, che contiene diamanti presi da una tiara della madre del principe, Alice di Battenberg, sarà preso in eredità da sua figlia, principessa Anna. Stando a quanto rivelato, sembrerebbe che all’interno dell’anello ci sia un misterioso messaggio scritto da Filippo per la sua Regina.

Tutto sommato, la Regina Elisabetta porterà poca roba con sé, vista e considerata la sua collezione di gioielli che comprende circa 300 pezzi, di cui 98 spille, 34 paia di orecchini e 15 anelli.