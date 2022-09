Barbara D’Urso, l’iniziativa manca di rispetto alla regina Elisabetta? Fan allibiti

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 14 settembre, Barbara D’Urso si è trovata al centro di una bufera a causa della scelta di parlare della regina Elisabetta e della Royal Family da una prospettiva che non è piaciuta a molti.

Il lutto della morte della regina Elisabetta II sembrerebbe aver riunito di nuovo quelli che i tabloid inglesi chiamano scherzosamente i ‘Fab Four‘. Meghan, Harry, William e Kate si sono prima mostrati insieme mentre leggevano con attenzione i bigliettini e gli omaggi dei sudditi alla sovrana defunta fuori da Buckingham Palace.

Il 14 settembre sono comparsi di nuovo insieme per la processione del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace. Kate e Meghan, arrivate a Westminster, sono state vicine tutto il tempo, anche se a dire la verità non sono sembrate particolarmente in confidenza o vicine in questo momento così difficile per la loro famiglia.

Barbara D’Urso indelicata con la regina Elisabetta?

Il Daily Mail si è scatenato sulla possibilità di un ipotetico riavvicinamento di Meghan ed Harry con la Royal Family inglese. Ad inzio settembre, infatti, l’ex attrice di Suit aveva dichiarato in un’intervista che il rapporto fra suo marito ed il padre Carlo era completamente interrotto. Potrebbe essersi creata l’occasione di un riavvicinamento?

Anche i mass media italiani hanno dato ampio spazio alle notizie che riguardano la morte della regina Elisabetta II. Il 14 settembre Pomeriggio Cinque ha seguito in diretta gli eventi di Londra, ma gli argomenti sollevati in studio hanno sollevato un enorme polverone. In molti spettatori si sono chiesti se non sia stata una mancanza di rispetto.

Perchè gli autori hanno fatto questa scelta? Il pubblico è senza parole

Barbara D’Urso, infatti, ha affrontato ampiamente il tema dei presunti amanti di Lady Diana, l’ex moglie del nuovo re Carlo III d’Inghilterra. Secondo alcuni tabloid, dalla relazione con l’istruttore di equitazione sarebbe addirittura nato un bambino, il principe Harry. Un figlio illegittimo sarebbe davvero un grande scandalo per la Royal Family.

La conduttrice ha cercato di andare a fondo dell’argomento il più possibile, anche comparando il viso di Harry con quello di Carlo III e quello del presunto amante di Lady Diana. Anche gli ospiti in studio, oltre che il pubblico, hanno manifestato in modi e tempi diversi il disagio per le notizie proposte. Perchè gli autori hanno fatto questa scelta?

Ecco alcune foto dell’arrivo della bara della regina Elisabetta II a Westminster: