Uomini e Donne anticipazioni, si scaldano gli animi: Tina Cipollari chiama un medico

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne proseguono a gonfie vele e con numerosi colpi di scena: tutte le anticipazioni

A breve il dating show di Maria De Filippi torna sul piccolo schermo con una nuova stagione che ha già i suoi primi quattro tronisti ed un parterre del Trono Over scoppiettante a tal punto da chiedere l’intervento di un medico.

A breve Uomini e Donne torna nei pomeriggi di Canale 5 con una nuova stagione che ha già cominciato le sue registrazioni di cui, Lorenzo Pugnaloni con la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover arriva puntualmente con le anticipazioni. Innanzitutto, a tenere ancora banco al Trono Over sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri che dalla scorsa edizione si sono ritrovati nel parterre del dating show e continuano a litigare con Maria De Filippi che prova a portare una tregua in studio.

Altri litigi ci sono tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, uno scenario già visto, ma pare che al centro vi sia la dama bresciana. In studio è tornata Roberta Di Padua che ha parlato del presunto triangolo con Davide e Chiara del Trono Classico, successivamente la dama è rimasta in studio perché proprio Alessandro le ha chiesto di uscire insieme hanno raccontato della loro cena di conoscenza ed hanno anche deciso di interromperla. La dama non ha lasciato il parterre: quest’anno resterà ad Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Gemma Galgani non potrebbe mai lasciare Uomini e Donne, nonostante non ci siano cavalieri per lei, ma sorprendentemente dalle anticipazioni risulta essere arrivato un pretendente. A seguito di ciò, senza specificarne il motivo, pare che Tina Cipollari abbia chiamato un medico. Un grande ritorno in scena è quello di Isabella e Fabio che stanno vivendo la loro dolce storia d’amore.

Nel frattempo, il Trono Classico sembra temporeggiare: non ci sono grosse novità, ma sono emersi i nomi di due corteggiatrici, Carola e Noemi per i due Federico. Per quel che riguarda Federica Aversano, nessun nome è stato fatto, mentre per Lavinia c’è Alessio.