“Finalmente posso svelarlo”, Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan: l’annuncio che tutti aspettavano

Cecilia Rodriguez sta vivendo un periodo particolarmente felice e ci tiene a condividere la super notizia con i suoi follower

L’influencer argentina ha comunicato a tutti coloro che la seguono importanti novità. Da poco, con Ignazio Moser, ha compiuto 5 anni e per i due è un momento particolarmente florido e sereno.

Tra alti e bassi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono arrivati a compiere 5 anni insieme. Una gran bella coppia che in passato ha fatto molto discutere, ma che con tanta pazienza si è ritrovata ed amata più di prima. A differenza di Belen, sua sorella è riuscita a tenere una relazione più o meno stabile, senza però avere figli o un matrimonio, cui non ha mai nascosto di pensarci.

Tuttavia, adesso entrambi sono molto focalizzati sulla loro carriera -pur non trascurando la vita privata- con grandi progetti a partire dalla loro partecipazione al Grande Fratello VIP dove si sono incontrati. Da quel momento, infatti, nessuno dei due ha più smesso di incassare una serie di successi che hanno preso la loro vita lavorativa ancor più gratificante. Da ultimo, l’ex ciclista ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia in occasione del film che lo vedrà vestire i panni di un calciatore.

Cecilia Rodriguez, l’annuncio strepitoso: “Finalmente vi posso far vedere”

Cecilia Rodriguez è piombata sui social con una grande novità che la riguarda. Seppure in molti si aspettano qualche sorpresa da un punto di vista della vita privata, come specificato, la coppia sta cercando una stabilità in carriera ed il successo che, man mano, sta arrivando e così l’influencer ha annunciato: “Finalmente vi posso raccontare, vi posso svelare e vi posso far vedere: sono il nuovo ambassador di questo importante brand di gioielli”.

Ai suoi follower, Cecilia Rodriguez non è riuscita a nascondere tutta la felicità e l’emozione per aver raggiunto un altro importante traguardo: “Sono molto felice di questa nuova collaborazione. È un’immensa gioia”. Sono in tantissimi che hanno poi fatto i complimenti all’influencer tramite il post in cui ha raccontato ai suoi numerosissimi follower dell’ennesimo traguardo raggiunto.