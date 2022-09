“Caciottara eri, caciottara rimani”, è bufera: Elisabetta Gregoraci paga caro l’errore

Elisabetta Gregoraci è spesso presa di mira e anche questa volta ha pagato caro un errore commesso sui social

La conduttrice di Battiti Live ha un folto numero di haters che è sempre pronto a puntarle il dito contro sui social, anche al minimo errore. È quanto accaduto nella giornata di ieri all’ex compagna di Briatore che ha risposto a tono.

Su Facebook, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato due foto che la ritraggono a bordo di una delle barche che, negli ultimi giorni, hanno trasportato migliaia di personalità VIP al Festival del Cinema di Venezia. Uno guardo profondo, un sorriso smagliante ed un classico vestitino bianco che fanno da protagonista a due splendide foto che sono state accompagnate da una citazione di Frida Khalo: “Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”.

Assolutamente niente di male fin qui, gli haters non hanno avuto niente da ridire né sulla citazione né sull’abbigliamento o make up scelto dalla showgirl calabrese. Tuttavia, ciò che non emerge immediatamente da un primo sguardo alla foto pubblicata sui social è che la didascalia è stata modificata, perché prima Elisabetta Gregoraci ha fatto un errore di cui qualcuno si è però reso conto.

Elisabetta Gregoraci e “Grida” Khalo: l’errore che le costa caro

Sono passate quasi 24 ore prima che Elisabetta Gregoraci modificasse il post su cui ha fatto un piccolo errore, perlopiù dato dal correttore automatico dell’iPhone che, spesso e volentieri, gioca brutti scherzi a coloro che scrivono. Nel citare la frase di Frida Khalo, c’è stato uno scambio di consonanti per cui è diventata ‘Grida’, il che ha suscitato tanta ilarità, ma ancor più cattiveria. Tra i commenti del post, infatti, ci sono alcuni davvero spietati: “Caciottara eri, caciottara rimani”. La showgirl calabrese non se l’è fatto ripetere due volte ed ha risposto a tono: “Idiota sei, idiota rimani”.

Tra gli altri, i commenti più divertenti sono stati: “Manco a copiare le citazioni. Totalmente capra, adoro”, “Questo post Frida vendetta!” o ancora “Pablo Bermuda”. Questa volta, a differenza di molte altre, Elisabetta Gregoraci ha davvero perso la pazienza.