Manuel Bortuzzo, finalmente arriva la spiegazione: perdonerà tutto?

I fan di Manuel Bortuzzo sono riusciti a scovare un particolare video di qualche anno fa sui social, ed hanno sollevato un polverone.

Gli ammiratori di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non hanno mai accettato la separazione della coppia, che è passata in poco tempo dai progetti di matrimonio e convivenza al gelo più totale. Quando è stato scovato un particolare video della nuova fidanzata del nuotatore, si è davvero sollevato un polverone. Come può accettare una presa in giro?

In un video di qualche anno fa, la TikToker Angelica Benevieri si mostrata in uno sketch in cui la parte divertente sarebbe stata proprio la derisione della disabilità. È sembrato davvero incredibile che la fidanzata dell’ex gieffino che potrebbe trascorrere tutta la sua vita senza poter usare le gambe avesse mancato di sensibilità in questo modo.

Manuel Bortuzzo cosa ne pensa della spiegazione?

A mettere subito il dito nella piaga è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha anche fatto notare che, mentre su Twitter i suoi fan commentavano il video, lui ha mostrato il dito medio mentre baciava la sua Angelica. Si tratta forse della risposta di Manuel Bortuzzo, che quindi non darebbe alcun valore a quel video?

l nuotatore e la TikToker sembrano molto affiatati. Lei sarebbe un’amica di un suo conoscente, e per questo alcune persone sospettano che si tratti di una sponsorizzazione e non di un fidanzamento. Angelica ha comunque voluto dire la sua su quanto successo e sul perchè quel video continuava a girare sui social a distanza di anni.

Angelica Benevieri è pentita del video: le sue parole

Se inizialmente la Benevieri non ha detto nulla sul video, in un secondo momento è intervenuta con un messaggio su Instagram. Ha spiegato di avere uno zio disabile, e che non ha mai pensato di prendersi gioco di lui o di chi, in generale, ha dei problemi. Ha anche voluto dimostrare di essere una ragazza sensibile spiegando di fare volontariato.

La fidanzata di Manuel Bortuzzo ha voluto sottolineare che il video in cui si prende gioco dei disabili risale a diversi anni fa, quando era ancora adolescente. Nel frattempo sente di essere molto maturata. Infatti, ha spiegato di non riconoscersi quando guarda il famigerato video diventato virale in questi giorni: oggi non lo rifarebbe più.

Questo è il dito medio mostrato da Bortuzzo su Instagram mentre tutti commentavano il video della Benevieri: significa che non gliene importa nulla?

