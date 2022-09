GF Vip, ex concorrente vittima di un furto: “Avrei potuto rischiare la vita”. Incredibile denuncia, quello che è successo non deve ripetersi

C’è una vita all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma poi c’è anche quella di tutti i giorni che non è un reality. Lo sa bene per prima Patrizia De Blanck che qualche settimana fa aveva fatto discutere per aver denunciato pubblicamente di aver scacciato il diavolo dalla sua vita.

Oggi torna a far parlare di sè con un altro racconto drammatico su Instagram. Mentre era per strada insieme a due amici, per recarsi a partecipare ad una trasmissione, la contessa è stata vittima di un tentato furto. Un uomo si è avvinato e ha provato a strapparle la borsetta dal braccio.

Solo il pronto intervento di uno degli amici, mentre l’altro ha provato ad inseguire il ladro, le ha impedito di cadere per terra e di subire conseguenze ancora più gravi. “Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa”, ha scritto.

GF Vip, ex concorrente vittima di un furto: la durissima denuncia contro lo stato dell’Italia

Ma è stata l’occasione per un duro sfogo contro la situazione attuale in Italia. “Ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità. Perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli”.

E ha concluso con un appello rivolto alle istituzioni: “Allo scippatore è andata bene perché mi ha presa alla sprovvista da dietro le spalle come fanno i vigliacchi altrimenti, come ben sapete, avrei reagito a modo mio. Ormai le rapine, i furti, le violenze e gli stupri sono all’ordine del giorno. Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?”.

Il suo post ha raccolto molti like anche di altri Vip, come quello di Elisabetta Gregoraci, con la quale era stata al Grande Fratello Vip nel 2020, e quello della figlia Giada. Ma lei ora aspetta delle risposte.