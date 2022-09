Antonella Clerici derubata da Milly Carlucci? La risposta della conduttrice è da applausi

Le parole di Antonella Clerici che ha rivelato lo scambio con la sua collega, avvenuto pochi giorni prima del programma Rai

Antonella Clerici è pronta a ripartire con il suo programma ormai fisso su Rai Uno. Ovvero E’ sempre mezzogiorno, contenitore dell’ora di pranzo in cui si parla di gastronomia e di cucina casalinga.

La nota presentatrice Rai non vede l’ora di ricominciare, ad intrattenere il suo pubblico ed i suoi fan appassionati con la consueta serenità e buon umore che sa portare la Clerici nelle case degli italiani.

Oggi però Antonella ha rivelato un retroscena. Uno scambio con una sua collega, anch’ella molto attiva nella televisione pubblica. Vale a dire Milly Carlucci: un dialogo tra conduttrici di grande prestigio, che si stimano e si rispettano.

Milly Carlucci ha chiesto il permesso ad Antonella Clerici: il retroscena tra le due donne Rai

Su Di Piu TV, Antonella Clerici ha svelato questa conversazione avuta direttamente con la Carlucci. Il tutto è generato per via dell’organizzazione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai Uno che inizierà prossimamente il sabato sera.

Milly Carlucci ha chiesto ufficialmente alla Clerici di poter ingaggiare, per il suo show a base di danze e balli, Lorenzo Biagiarelli. Ovvero il cuoco e gastronomo che da tempo è presenza fissa di E’ sempre mezzogiorno. L’intenzione di Milly, poi confermata dallo stesso uomo, è quella di farlo partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle 2022.

“E’ stata molto corretta con me, mi ha consultata chiedendomi se per me fosse un problema che Lorenzo facesse Ballando con le Stelle“ – ha ammesso Antonella Clerici riguardo il dialogo con Milly Carlucci, che da grande signora dello spettacolo si è rivolta alla collega per correttezza e chiarezza.

Nessun problema per Lorenzo Biagiarelli. Infatti giorni fa il compagno di Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che prenderà parte a Ballando senza però abbandonare l’impegno quotidiano con la Clerici a mezzogiorno. Infatti per tempi e orari potrà dedicarsi ad entrambi gli show targati Rai.

Lunedì 12 settembre ricomincerà E’ sempre Mezzogiorno, nel consueto orario sotto l’egida di Antonella Clerici. Mentre la nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe aprire i battenti sabato 8 ottobre.