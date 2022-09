“Cafone!”, volto storico di Uomini e Donne si scaglia contro Alex Belli

Uno dei volti storici di Uomini e Donne in queste ore ha deciso di scagliarsi contro Alex Belli. L’attore è stato apostrofato come “cafone”.

Ancora nell’occhio del mirino Alex Belli, preso di mira anche da una delle indimenticabili protagoniste di Uomini e Donne. Infatti la dama ha definito l’attore di CentoVetrine come ‘Cafone’: scopriamo cos’è successo.

È tornato sotto ai riflettori Alex Belli dopo le parole poco delicate nei confronti di Orietta Berti. Infatti la nuova opinionista, dopo un’intervista rilasciata a Chi Magazine ha svelato cosa pensa del tema “amore libero” lanciando una frecciatina all’ex gieffino. Ovviamente l’attore è finito nel mirino della nuova spalla di Sonia Bruganelli proprio a causa del triangolo amoroso che formò con Delia Duran e Soleil Sorge nell’ultima edizione del reality show. Le parole della cantante non sono state gradite dall’attore.

Infatti sui social network Belli ha tuonato: “Aspetto al Varco la Sig.ra Berti, in questa nuova stagione!! Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF!! Buona fortuna“. Ma l’attacco di Alex non si è concluso qua, con l’ex gieffino che ha rincarato la dose affermando: “Andiamo bene!! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione? Poi menomale che si dice largo ai giovani!“. Il modo di esprimersi dell’ex gieffino, però, non è piaciuto a nessuno, in particolare a Karina Cascella che ha deciso di attaccarlo sui social.

Karina Cascella contro Alex Belli: “Cafone!”

L’uscita a vuoto di Alex Belli sulle parole di Orietta Berti non è piaciuta proprio a nessuno. In particolare Karina Cascella, storico volto di Uomini e Donne, ha voluto prendere le difese della cantante con un attacco frontale all’attore di CentoVetrine. Sui social l’ex dama del dating show ha quindi scritto: “Alex Belli? È un cafone! Quindi esprime il suo parere da cafone quale è, semplice. Orietta Berti è una donna di tutto rispetto, e trovo disgustoso che un uomo debba esprimersi in questi termini irriguardosi nei riguardi di una donna“.

Dopo aver etichettato come ‘cafone’ Belli, la Cascella ha continuato tornando sul ruolo di opinionista affidato alla Berti: “Un po’ è vero che chiamano sempre ‘gli stessi’ in tutti i reality. Secondo me bisogna osare un po’ di più. A me piacerebbe molto farlo, dico la verità. E credo che anche il pubblico se ne sia accorto che io potrei essere la persona giusta“. Karina quindi si è candidata ufficialmente per essere opinionista della trasmissione, anche se le porte del GF Vip si potranno aprire solamene dalla prossima stagione, visto che Alfonso Signorini ha già scelto e confermato le due opinioniste.