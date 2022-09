Dopo Belen e Jessica Selassiè, ci casca anche Sophie Codegoni: rivolta dei fan – FOTO

Anche Sophie Codegoni sarebbe cascata nello stesso tranello di Belen e Jessica Selassiè: ecco cosa è successo quando i fan hanno controllato le sue foto.

Quando Belen aveva iniziato a frequentare Antonino Spinalbese, che in quel momento cercava di lanciare la sua carriera come fotografo still life, i suoi profili social erano davvero cambiati. I suoi numerosi ammiratori se ne erano accorti subito: i colori delle foto erano diventati più cupi ed aveva iniziato a condividere immagini di accessori e design.

In molti non capivano il significato di quelle foto condivise sul profilo della showgirl, che probabilmente voleva mostrare altri interessi al di fuori del suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Scoppiò un putiferio quando qualcuno trovò le immagini condivise da Belen anche su Pinterest. Erano sue o copiate? Belen non ha mai commentato a riguardo.

Sophie Codegoni, di chi sono le foto sui social?

Diversa è la situazione che ha visto protagonista Jessica Selassiè. La vincitrice del GF Vip 6 ha pubblicato su Instagram l’8 agosto 2022 una foto che ritrae solo un’ombra femminile con un cappello da sole. La didascalia della foto recita: “My shadow“, ma l’immagine è stata trovata dai fan su Pinterest. La diretta interessata non ha confermato o smentito.

Anche Sophie Codegoni sembrerebbe essere caduta nello stesso tranello. Se prima del GF Vip 6 aveva il profilo Instagram tipico di un’influencer, negli ultimi mesi ha mostrato di aver trovato il modo di personalizzarlo per far emergere la sua personalità. Tutte le foto, infatti, hanno lo stesso filtro color seppia. Come per Belen, sono comparse anche foto di still life.

Mentre i fan la smascherano, l’ex GF Vip decide di sposarsi

Sophie Codegoni non ha mai indicato chi fosse l’autore delle foto che pubblicava, e questo probabilmente ha creato il malinteso che le avesse scattate proprio lei. Ecco dunque che, come già successo per Belen e Jessica Selassiè, i fan l’hanno “smascherata” trovando delle foto uguali ai suoi post sempre su Pinterest.

Per ora Sophie Codegoni non ha commentato, anche perchè per lei il 7 settembre 2022 sarà sicuramente una data che ricorderà per sempre. Al suo arrivo al Festival del cinema di Venezia, Alessandro Basciano si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarla. Lei si è commossa ed ha accettato la proposta, mostrando felice l’anello.

Queste sono le foto che Sophie Codegoni avrebbe preso da Pinterest:

Omg Sofia prende le foto per il feed di ig da Pinterest, ma perché nessuno ne parla? È scandaloso! pic.twitter.com/6ueHhGqfUm — ɐɔıɹǝpǝɟ (@Federinirini) September 6, 2022

Ecco il video della proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet del film The Son al Festival del cinema di Venezia: