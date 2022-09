Allarme WhatsApp: tra pochissime settimane non funzionerà più su questi smartphone. Controllate se anche voi rientrate in questa lista

Lo sviluppo dei sistemi operativi degli smartphone e gli aggiornamenti dell’app di messaggistica, porteranno a breve a non poterla utilizzare sugli esemplari Apple più datati.

Avere sempre lo smartphone di ultimo modello è una moda che cattura molte persone. Chi addirittura partecipa a quelle lunghe code fuori dai negozi di elettronica per essere tra i primi ad accaparrarsi un nuovo arrivo in anteprima. I costi piuttosto elevati dei dispositivi di ultimissima generazione, però, costringe al contempo molti cittadini a non investire grosse cifre per un accessorio ritenuto importante ma non indispensabile. Tramite gli aggiornamenti dei vari sistemi operativi si può mantenere la stessa funzionalità davvero molto a lungo, senza perdersi nulla.

Arriva un momento, però, in cui occorre fare una scelta: o si cambia il telefono o si molla l’uso di alcune app. Il discorso è valido anche per una di quelle più importanti e gettonate di questi anni, ovvero WhatsApp. La piattaforma americana vive di continui aggiornamenti e upgrade che richiedono un dispositivo adeguato. Proprio in queste ore si sta parlando, infatti, dei problemi a cui andranno incontro a breve gli smarthone Apple con iOS più datato.

Allarme WhatsApp: controllate se siete in possesso dei seguenti modelli di iPhone

WhatsApp, secondo quanto riportato direttamente da WABetaInfo, in un recente report, ha deciso di tagliare le versioni più vecchie di iOS. Dal 24 Ottobre 2022 Whatsapp non funzionerà più sugli iPhone basati su iOS 10 ed 11. Si tratta di due versioni che risalgono davvero a molti anni fa, basti pensare che oggi siamo arrivati a iOS 16 (a breve in uscita). Questo taglio riguarderà tutti gli utenti che hanno ancora un iPhone 5 e 5C, che non possono essere aggiornati con iOS 12. Tra poco più di un mese verranno quindi automaticamente tagliati fuori dall’apertura e il funzionamento di WA sul loro device.

Discorso diverso invece per iPhone 5S, iPhone 6 o iPhone 6S, su cui è ancora possibile fare il salto alla versione 12 del sistema operativo americano.

Come riportato da WABetaInfo, ai vari users sarà richiesto di aggiornare “l’ultima versione di iOS per continuare a utilizzare WhatsApp. L’app smetterà di girare sulle versioni più vecchie di iOS dal 24 ottobre 2022″.