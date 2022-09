Signorini cambia le regole: colpo di scena a 13 giorni dal via del GF Vip 7!

Rivoluzione al GF Vip 7: Alfonso Signorini si è finalmente esposto ed ha annunciato numerose novità per il reality show

Una lunghissima intervista a TV Sorrisi e Canzoni a cura di Solange Savagnone in cui Alfonso Signorini esce allo scoperto sull’imminente edizione del reality show che lo vede conduttore e direttore artistico durante la quale svela tutte le novità.

Sono numerosissime le novità di quest’anno al GF Vip 7, innanzitutto il fatto che il cast a meno di due settimane dall’inizio del reality show -previsto per lunedì 19 settembre- non è ancora noto: “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social”. È proprio con gli indizi che i telespettatori del reality show si sono divertiti a giocare, ma Alfonso Signorini ne aggiunge un altro: “Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip”.

L’unico concorrente già noto è Giovanni Ciacci che si è dichiarato sieropositivo e che avrebbe dovuto prendere parte già alla scorsa edizione del programma: “Non ha potuto farlo proprio per questo problema. C’era una regola che lo impediva. Ho fatto fuoco e fiamme perché non esiste una cosa del genere. Sono felice che Endemol e Mediaset siano state dalla mia parte. Tanti concorrenti non hanno potuto partecipare perché avevano questa patologia. Il GF ha 20 anni e allora questa regola aveva un senso. Oggi, coi progressi della medicina, no”.

GF Vip 7, come sarà la casa e come cambierà lo studio: tutte le novità

Quest’anno Alfonso Signorini si è voluto superare e rifare anche il look allo studio come ha dichiarato tra le colonne di TV Sorrisi e Canzoni: “Sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il GF Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta”.

Per quel che riguarda la casa, invece, c’è grande attesa e curiosità, ma Alfonso Signorini è in grado di anticipare: “Sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora anche la suite”. E sul risparmio energetico, Signorini è deciso: “È un tema importante e non possiamo fare finta di niente. Ci adegueremo a norme molto rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione di rifiuti, equilibrio eco-ambientale”.