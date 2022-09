Giulia De Lellis lo rivela a tutti in diretta: ammissione pazzesca

Incredibile rivelazione in diretta di Giulia De Lellis. L’ex volto di Uomini e Donne ha infatti confessato qualcosa di clamoroso: cos’ha detto.

Torna a parlare Giulia De Lellis e lo fa con una clamorosa rivelazione in diretta. I fan stentano a crederci, scopriamo quanto detto dalla famosa influencer italiana e cos’ha confessato sui social.

Torna a parlare Giulia De Lellis ed ancora una volta stupisce tutti con una clamorosa rivelazione. Infatti nella giornata di ieri l’ex vippona ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi fan tramite il suo profilo social. Così l’influencer ha deciso di utilizzare il classico “box domande” su Instagram.

La prima risposta è arrivata su una domanda di un fan che le chiedeva se le capita mai di pensare a qualcuno del passato. L’influencer quindi ha affermato: “Sì, un film visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse” – ha poi precisato – “Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così“.

Il film citato dalla De Lellis era “Look both ways”; un film sentimentale e leggero ma che ha al contempo permesso all’ex vippona di poter riflettere sul suo passato. I fan ingolositi dalle risposte della De Lellis le hanno poi chiesto cosa vorrebbe dire ad uno dei suoi ex. Giulia ha quindi affermato: “Non ho bisogno di dirlo qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Prima prima, o poi poi, per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui sì, torna“.

Giulia De Lellis risponde ai fan su Instagram: “Ho affrontato ansia e attacchi di panico”

Nel suo box di domande, Giulia De Lellis ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei più curiosi. Infatti l’influencer ha avuto a che fare anche con degli attacchi di panico. In merito alle domande sulla sua salute mentale ha quindi rivelato: “Sì, ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia“.

Su come affronta questi momenti, la De Lellis ha risposto: “Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura“. Dopo aver parlato della sua salute mentale, Giulia ha voluto concludere la rubrica rivelando qual è la star internazionale per cui ha sempre avuto una cotta. A sorpresa la risposta è stata il rapper Asap Rocky.