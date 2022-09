Tina Cipollari ricomincia: lite furiosa davanti a tutti. Cos’è successo

Tina Cipollari ha ripreso servizio nella maniera più classica possibile: litigando ancora furiosamente davanti a tutti

L’opinionista di Uomini e Donne ha ripreso a pieno ritmo ad essere quanto più litigiosa possibile anche questa nuova stagione. La compagna d’avventure di Gianni Sperti è tornata dirompente anche in studio.

L’opinionista di Uomini e Donne sicuramente non è notoriamente conosciuta per essere una persona dolce e tranquilla, al contrario in studio è sempre scatenata. Un personaggio che negli anni è diventato sempre più apprezzato per i tanti teatrini portati in scena e che continuerà inevitabilmente ad arricchire puntata dopo puntata il dating show, divertendo persino Maria De Filippi che, in genere, si mostra sempre particolarmente neutrale.

Stando alle primissime anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, grazie a Lorenzo Pugnaloni e la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, sembrerebbe che Tina Cipollari sia già partita all’attacco. Com’è noto, in quest’edizione del Trono Classico ci sarà anche Federica Aversano, ex corteggiatrice -e non scelta- di Matteo Ranieri che ha preferito uscire con Valeria Cardone con la quale è già finita.

Scontro Tina Cipollari-Federica Aversano: l’opinionista colpisce ancora

Quest’anno sul Trono Classico siederanno ben tre personaggi con lo stesso nome, oltre Federica Aversano anche i due nuovi tronisti si chiamano Federico. Tuttavia, Tina Cipollari ne ha presa una soltanto di mira, già dalla passata stagione in cui era soltanto la corteggiatrice di Matteo Ranieri. Indimenticabile la reazione dell’opinionista quando Federica ha lasciato lo studio dopo essere risultata la non-scelta senza neppure salutare il tronista. Non appena sono ricominciate le riprese, le due forti personalità del dating show sono tornate allo scontro. Stando alle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che ci sia già stata una lite furiosa tra la tronista e l’opinionista con Federica consapevole che non avrà vita semplice con il fiato sul collo di Tina Cipollari.

Nel frattempo, a corte di Federica è arrivato Riccardo Guarnieri: già nella passata edizione, il cavaliere ha mostrato un certo interesse. Tuttavia, quando Maria De Filippi gli ha spiegato che per corteggiarla avrebbe dovuto abbandonare il Trono Over a suo rischio e pericolo, l’ex di Ida Platano ha scelto di fare un passo indietro.