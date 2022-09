Dal panettiere, al pizzaiolo, al commerciante. Il coro è unanime: “A causa dei costi delle bollette, chiuderemo. Così non si va avanti”.

C’è il panettiere e fornaio che, dopo oltre cinquant’anni di onorata attività, ci dice: “Chiuderemo la serranda, non ce la facciamo più”; c’è lo storico pizzaiolo napoletano che, seduto al tavolo della sua pizzeria ultracentenaria, decide di indicare sullo scontrino i costi di luce e gas per far capire ai propri clienti che l’aumento del costo della pizza non l’ha deciso lui; c’è, infine, il presidente dei commercianti di uno dei quartieri più esclusivi di Napoli, a forte vocazione commerciale, che ci dice senza giri di parole: “Il caro bollette aumenterà il rischio di usura.” Storie da un’Italia annichilita dal caro bollette, dal gas alle stelle, dall’energia diventata un bene di lusso.

“Chiuderemo”: è lo spettro più temuto. Per ora si resiste, ma a che prezzo: quello, letteralmente, quintuplicato sulle bollette. C’è Domenico Filosa, panettiere storico e presidente di Unipan, che ci mette a confronto le sue. Poco meno di 1700 Euro per il gas nel 2021; quasi 5000 Euro, sempre per il gas, nel 2022. Stesso, identico periodo a fronte di un incremento dei consumi pressoché nullo.

Alle sue parole fanno eco quelle di Salvatore Antonio Grasso. La sua pizzeria è passata di generazione in generazione a partire dal 1916. Oltre cento anni. Ora, per la prima volta, Grasso decide di introdurre una provocazione: indicare sul pre-conto rivolto ai clienti le voci di luce, gas e fitto. Per mettere in chiaro che quell’aumento di una pizza Margherita da 6 Euro e 50 a 8 Euro non l’ha deciso arbitrariamente.

“Chiuderemo la serranda”: il caro bollette e il rischio usura

Enzo Perrotta è il presidente del centro commerciale Vomero-Arenella, aderente a Federcommercio. Una vita passata a difendere diritti e interessi di negozianti e commercianti nel suo quartiere, uno di quelli che sul commercio hanno fondato l’intero tessuto economico. Ai nostri microfoni, Perrotta è chiaro: ci avviamo a un futuro nero fatto di piccoli e grandi usurai che cercheranno di approfittare della situazione.

Chi avrà i soldi cash (leggi: organizzazioni criminali in primis) si presenteranno alla soglia dei negozianti offrendosi di “dare una mano”. “Questa, a casa mia, si chiama usura”, afferma Perrotta. Un effetto della crisi e del caro bollette, giunto dopo due anni di pandemia, che tutti sembrano sottovalutare. Ma che si sta già delineando, stando alle parole del presidente del centro commerciale di quartiere.