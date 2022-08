Be Real è il nuovo social anti-Instagram: come funziona e dove scaricarlo

Be Real è il nuovo social che sta spopolando tra i giovani italiani negli ultimi tempo, nonostante sia attivo già da due anni: come funziona

In men che non si dica, il nuovo social network si è diffuso a macchia d’olio, ma non tutti sanno perfettamente come utilizzarlo. Sembra aver fatto un salto nel passato quando TikTok era in mano a pochi, adesso è la piattaforma più utilizzata al mondo. Avrà simile destino?

Ha sfondato ogni classifica nel giro di pochi mesi, è definito il social anti-Instagram, ha superato anche TikTok per numero di download ed ha una valutazione di 4,7/5 su App Store e 4/5 su Play Store. Sembra aver fatto un tuffo nel passato quando era appena uscito TikTok ed i giovani italiani si affacciavano sulla nuova piattaforma, adesso c’è una novità che si sta espandendo a macchia d’olio: Be Real.

Dalla traduzione italiana del suo nome, sii reale, è facilmente intuibile perché è definito “il social anti-Instagram”. L’intento dei suoi creatori è mettere fine ad ogni filtro che la piattaforma di Mark Zuckerberg concede ai suoi utenti costruendo una realtà fittizia sul web. La creazione del nuovo social -nato nel 2020 dalla mente di Alexis Barreyat– nasce proprio dalla necessità di tornare ad avere la percezione del mondo reale anche sui social.

Be Real, come funziona e dove scaricarlo

Un logo molto semplice, bianco su nero, come un manifesto che grida voglia di tornare alla realtà: questa è l’idea con cui è stato concepito il nuovo social network che ha avuto successo dopo due anni dalla sua creazione. L’app è disponibile su tutti gli smartphone di ultima generazione Android o iOs ed è facilmente scaricabile dagli store dei rispettivi sistemi: basterà digitare nella barra di ricerca Be Real e cliccare sull’apposito tasto di download.

Una volta dopo essersi registrati, ci sarà un breve tutorial su come utilizzare l’applicazione in maniera molto semplice: una volta al giorno si riceverà una notifica su cui cliccare e scattare due foto nello stesso momento. Sarà necessario consentire l’accesso alla fotocamera per poter scattare una foto all’esterno ed una con la fotocamera interna. È possibile, come ogni social network che si rispetti, aggiungere amici, inviare reazioni, commenti ed interagire anche con il resto del mondo.