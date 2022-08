Il Paradiso delle Signore 7, novità sconvolgente tra Ludovica e Marcello: spoiler!

Spunta un clamoroso spoiler su Il Paradiso delle Signore 7. Infatti l’ultimo spoiler riguarderebbe Ludovica e Marcello: cosa accadrà a breve.

Manca sempre meno alle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, con i telespettatori pronti a scoprire cosa accadrà in questa nuova stagione della soap opera Rai. Le ultime anticipazioni riportano di una clamorosa novità tra Ludovico e Marcello: le ultime.

L’attesa sta per finire e con il mese di settembre alle porte i telespettatori sono pronti a scoprire cosa accadrà ne Il Paradiso delle Signore 7. La fortunata soap opera di Rai Uno ripartirà lunedì 12 settembre. Ovviamente nelle nuove puntate non mancheranno nemmeno Ludovica Brancia di Montalto e Marcello Barbieri, che dovranno fare i conti con la loro separazione. I due dopo una clamorosa relazione clandestina hanno deciso di dirsi addio nelle ultime puntate della sesta stagione.

La dama quindi ha deciso di lasciare Marcello per volare in Grecia con Ferdinando, con la speranza di ricucire alcune ferite del cuore. Al momento in cui rientrerà a Milano, però, la Brancia di Montalto sarà piuttosto sconvolta, come raccontato dalla sua interprete. Infatti l’attrice ed ex miss Italia, Giulia Arena, ai microfoni ha anticipato: “Ludovica rimarrà sconvolta nel vedere i cambiamenti che ha fatto Marcello: ha studiato, ha creato nuovi sbocchi, vuole diventare uomo d’affari. Non è più l’uomo che non si sentiva alla sua altezza“. Quindi non sarà tutto rosa e fiori tra lei e Marcello visto che Ludovica è scesa a compromessi.

Il Paradiso delle Signore 7, Ludovica e Marcello ai ferri corti: tutte le anticipazioni

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore 7 ci attendono nuovi momenti di tensione tra Marcello e Ludovica, visto che tra di loro c’è ancora un sentimento molto forte. Barbieri, tra l’altro, troverà un prezioso alleato nella Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che è entrata in possesso di alcune quote del grande magazzino milanese. Ma al centro della trama troviamo ancora una volta Vittorio Conti, che ora deve dividere il comando del magazzino con Adelaide di Sant’Erasmo. La contessa infatti è riuscita ad ottenere le quote di Umberto Guarnieri con l’inganno.

Il suo unico obiettivo è naturalmente la vendetta: vuole boicottare il lavoro di Flora Gentile, la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e farla licenziare. Vittorio quindi dovrà essere bravo a gestire questa Guerra fredda che mina la produttività e il clima famigliare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti. Adelaide al suo fianco avrà anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Non mancheranno le novità nelle Veneri, che si arricchiscono con i volti di Clara Boscolo ed Elvira Gallo. Infine in magazzino verrà assunto anche Alfredo Perico, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette.