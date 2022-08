Adriana Volpe punta il dito contro Alfonso Signorini: gelo totale tra i due

Adriana Volpe ed Alfonso Signorini ai ferri corti. Ecco quali sono le accuse della conduttrice nei confronti del suo ex collega al GF Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare. Mancano solo poche settimane alla tanta agognata data del 19 settembre, ovvero quando partirà la settima stagione del noto ed amato reality show.

Alfonso Signorini sarà ancora al comando, mentre non vedremo più nelle vesti di sua spalla ed opinionista Adriana Volpe. La donna, nota conduttrice in passato alla Rai e TV8, non è stata confermata dalla produzione Mediaset.

Una notizia che la Volpe non ha accolto benissimo, soprattutto sapendo che la sua rivale storica Sonia Bruganelli invece sarà nuovamente nel salotto di Canale 5: “Inizialmente né io né Sonia eravamo state confermate, poi a giugno è arrivata la chiamata di Alfonso Signorini con una proposta nuova, ma mi ha lasciata intedetta” – ha raccontato Adriana Volpe a Fanpage.it.

Il retroscena di Adriana Volpe e la rabbia nei confronti di Alfonso Signorini

Dunque Adriana Volpe, senza peli sulla lingua, si è scagliata contro il suo ex amico e collega. La donna trentina ha raccontato per filo e per segno la proposta di Signorini nei suoi confronti e la sua reazione quasi scioccata.

“Signorini mi ha detto di avere le idee chiare: Sonia Bruganelli come opinionista ed io nuovamente concorrente al GF Vip. Mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

Un piccolo colpo alle spalle per Adriana Volpe: “Capisco sia attraente per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. La mia è una situazione delicata, non potevo proprio rientrare”.