WhatsApp, come applicare il blocco: così nessuno leggerà le vostre chat

Spunta su WhatsApp un metodo per applicare un blocco alle chat. Così facendo tutte le vostre conversazioni saranno al sicuro: il trucco.

WhatsApp è ricca di funzioni rivoluzionarie, pronte ad accontentare tutti gli utenti. Ad arricchire l’applicazione ci sono anche diversi trucchi da applicare sul servizio di messaggistica di Meta: l’ultimo permette di mettere un blocco alle chat.

Spesso ci può capitare di appoggiare il telefono da qualche parte e lasciarlo incustodito. Infatti ci potrebbe succedere di appoggiarlo sul tavolo in ufficio e andare a prendere il caffè, lasciarlo in giro nella casa di qualcuno, oppure nei casi limite perderlo, dimenticarlo da qualche parte. Sono tutte cose che capitano che però potrebbero mettere in pericolo la nostra privacy e tutti i contenuti che abbiamo nelle nostre conversazioni.

Un modo per tenere al sicuro le nostre conversazioni è scaricare Serratura-Applock. Infatti questa applicazione ti permettere di proteggere WhatsApp applicando un blocco che si può superare solo con la tua impronta digitale, sicuramente il metodo più sicuro per mettere al sicuro tutte le chat più attive del tuo telefono. Così saranno messe al sicuro le conversazioni in cui invii foto personali, video, documenti di lavoro e chi più ne ha più ne metta. Questo trucco però mette al sicuro tutte le vostre chat.

WhatsApp, è possibile programmare un messaggio: come fare

Tutti gli esseri umani sono oramai diventati degli animali da social, anche grazie alle applicazioni nate negli ultimi 15 anni, da Facebook fino ad arrivare a WhatsApp. Proprio per quest’ultima ci permette di tenerci in contatto anche con i nostri amici a distanza. L’applicazione di messaggistica di Meta ha al suo interno tantissime funzioni che la contraddistinguono dai rivali del settore. La nostra vita è fatta di relazioni e di comunicazione; curare al questi due aspetti non può che migliorare la qualità della nostra vita.

Per questo motivo per schedulare un messaggio, ovvero per programmarlo con esattezza nel futuro può tornare tremendamente comodo. Infatti così facendo un utente potrebbe pianificare auguri di compleanno, messaggi per anniversari importanti, o semplicemente conversazioni lavorative in avvicinamento a scadenza delicate. Tutto ciò è possibile scaricando l’applicazione SKEDit che ti permette di programmare un messaggio scegliendo una certa data e una certa ora. Inoltre gli utenti possono ricevere anche una notifica per l’invio del messaggio. Così facendo potrete dormire sogni tranquilli e non dimenticherete nessun messaggio da inviare.