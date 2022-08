GF Vip 7, adesso c’è la conferma: chi saranno i tre over 60 nella casa

A poche settimane dall’inizio del GF Vip 7, arriva la conferma che ci saranno tre over 60 nella casa più spiata d’Italia. Ecco i loro nomi.

Già da prima della fine del GF Vip 6 si era parlato di una piccola rivoluzione che si sarebbe apportata a partire dall’edizione successiva. Il pubblico del reality show è molto vasto, e va dai più giovani fino ad arrivare agli ultra sessantenni. Proprio questa categoria era poco rappresentata, e si è dunque deciso di avere più concorrenti maturi.

Guardando all’ultimo GF Vip, infatti, fra i concorrenti che hanno iniziato il reality show con un’età più avanzata c’erano solo Katia Ricciarelli e Giucas Casella. A partire dal GF Vip 7, il numero dei concorrenti over 60 dovrebbe incrementare. Si è subito parlato di almeno tre vip pronti a varcare la porta rossa per la nuova edizione che durerà sei mesi.

Perchè non si parla più di Alvaro Vitali e Jessica Rizzo?

Inizialmente, in nomi dei vip che furono subito fatti erano quattro. Sandra Milo, prossima a compiere 90 anni, sembrava volersi candidare ad essere la concorrente più anziana di sempre nella storia dei reality italiani. Anche Jessica Rizzo aveva una storia personale da raccontare al di fuori del suo personaggio di pornostar.

Alvaro Vitali, dopo l’esperienza a La Fattoria, sembrava pronto a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Ad un certo punto uscì la notizia, non confermata, che avesse avuto un incidente. Da allora, non si è più saputo se lui, Sandra Milo o Jessica Rizzo fossero andati avanti con le contrattazioni per entrare nel GF Vip 7.

GF Vip 7, gli ultimi nomi sugli over 60 che saranno nella casa

Le ultime indiscrezioni sui concorrenti del GF Vip 7 vedono la contessa Patrizia De Blank, 86 anni, corteggiata ancora una volta per entrare nella casa. La nota cantante degli anni Settanta, Wilma Goich, è un altro dei volti che potrebbero entrare nel reality. Il pubblico la ricorda per il duo I Vianella che aveva formato insieme all’ex marito Edoardo Vianello.

Secondo Biccy.it, Sigorini sarebbe in contrattazione per l’ingresso nel GF Vip 7 anche con un’altra nota over 60, Gegia. La cantante, attrice e comica di 63 anni ha vinto nel 2005 il reality show di Carlo Conti Ritorno al presente. Ci sarebbe inoltre posto fra gli inquilini anche per il fratello di Gene Gnocchi, che è uno speaker radiofonico e pittore di 59 anni.

Nel frattempo, è uscito il video promozionale del GF Vip 7: