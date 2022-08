“Non sono mai stata così male”, ex tronista di Uomini e Donne fa preoccupare i suoi fan: cosa sta succedendo

Una lieta notizia che è durata ben poco perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di non essere stata mai così male

Forte preoccupazione per un’ex tronista del programma di Maria De Filippi che su Instagram si è sfogata con i suoi follower. Adesso è rimasta una forte preoccupazione per le sue condizioni.

Tra influencer è consuetudine aggiornare i propri follower sulle condizioni in cui si verte, ma a volte alcune fanno preoccupare più di altre. Quando poi il soggetto in questione è in gravidanza la situazione diventa ancora più allarmante se le notizie che arrivano non sono del tutto positive. È questo il caso che vede protagonista della vicenda Ludovica Valli che ha fatto preoccupare tutti i suoi follower con poche parole sui social.

La sorella di Eleonora ed ex tronista di Uomini e Donne adesso fa l’influencer e pertanto è sempre in stretto contatto con tutti i suoi follower che sono quotidianamente aggiornati sulla sua seconda gravidanza: non da molto, infatti, la sorella Valli ha annunciato di essere in dolce attesa dopo la nascita di Anastasia.

Ludovica Valli ammette: “Non sono mai stata così male”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

Soltanto un anno fa è nata Anastasia dall’amore folle tra mamma Ludovica e papà Gianmaria Di Gregorio, ma i due hanno già dato notizia di una nuova gravidanza. Nei giorni scorsi, la futura mamma-bis ha ammesso di sentirsi un po’ in colpa nei confronti della primogenita perché ancora troppo piccola ed alla ricerca di attenzioni che, talvolta, Ludovica non è in grado di darle per il suo stato.

A proposito di ciò, soltanto poche ore fa, la Valli ha ammesso ai suoi follower: “È da questa mattina che, come sono salita in macchina, mi sono sentita male. È tutto il giorno che ho nausea seguita da… potete immaginare. Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita, scusate l’assenza. Sarà il caldo, la gravidanza, booooooh, mai mai mai mai stata così male”. Probabili normali malesseri che nelle sue condizioni ci possono stare, ma che al contempo hanno fatto preoccupare tutti coloro che la seguono.