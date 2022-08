La moneta da 1 centesimo che vale oro: occhio a questa da 400 mila euro. Se ve la ritrovate in casa potete fare veramente bingo

I collezionisti sono disposti a pagare un’autentica fortuna per questi esemplari davvero unici. Alcune caratteristiche specifiche le rendono praticamente introvabili e quindi così preziose.

Sono considerate la parte meno nobile di un conio poichè assumono un valore nominalmente inferiore rispetto alle banconote. Eppure le monete possono regalare delle sorprese davvero speciali. Alcuni esemplari possono arrivare a valere quasi mezzo milione di euro e tutto per la loro unicità. Si perchè per quanto riguarda i collezionisti, anche i piccoli tagli da pochi centesimi sono ricercatissimi e a fare la differenza non è la cifra ma alcune caratteristiche specifiche. Oggi vogliamo affrontare il caso della moneta da 1 centesimo di euro più famosa e preziosa del mondo. Basti pensare che gli esperti di numismatica l’hanno valutata oltre 400 mila euro. Una vera e propria regina delle aste di settore. Ma cosa la rende così speciale?

La moneta da 1 centesimo che vale oro: tutto a causa di un errore di conio

Il tutto è relativo ai famosi errori di conio, ovvero delle piccole imperfezioni nella realizzazione della moneta che la rendono unica e non paragonabile alle altre. Il frutto della casualità nella realizzazione che può consentirci di possedere un tesoro senza saperlo. Nulla a che vedere con quelle celebrative o relative ad un singolo evento importante. Anche quelle sono preziose ma non come questa di cui stiamo parlando.

Ad esempio tra le commemorative che l’hanno fatta da padrone nelle aste, troviamo i 2 euro coniati nel 2017 per il 400esimo anniversario del completamento della Basilica di san Marco a Venezia.

Ma il vero tesoro è un esemplare da 1 centesimo, appartenente alle stampe tedesche. E’ uscita fuori con un clamoroso errore che ne ha moltiplicato la quotazione.

Invece di essere fatta in bronzo è stata coniata nello stampo in cui solitamente vengono coniate quelle da 10 centesimi. Anche le figure rappresentate sono diverse da quelle consuete: sulla sua faccia appare un ramoscello di quercia al posto della Porta di Brandeburgo.

L’avete a casa? Bene potete iniziare a festeggiare, visto che vale ben 400mila euro! I collezionisti ne vanno pazzi.