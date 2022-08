Lulù Selassié sbotta contro i fan: ancora colpa di Manuel Bortuzzo?

Piuttosto furibonda sui social Lulù Selassié. La ex gieffina si è rivolta così verso alcuni suoi follower, legati alla storia con l’ex Bortuzzo

Forse è stata la vera rivelazione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere per i suoi modi piuttosto vistosi, ma anche per l’enorme dolcezza di carattere. Lulù Selassié è ormai un personaggio noto a tutti.

La ragazza di origine etiope sta attraversando un periodo di relax. In questi giorni ha testimoniato sui social di star passando delle vacanze in famiglia in Basilicata, assieme alla madre ed alle due sorelle Jessica e Clarissa, anche loro ex gieffine.

Un riposo meritato per Lulù Selassié, soprattutto dopo la rottura improvvisa e burrascosa con il giovane nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo. Dopo l’amore nato nel GF Vip, il ragazzo ha deciso di chiudere la relazione con Lulù in maniera brusca e quasi inspiegabile.

Lulù Selassié stufa delle domande su Manuel Bortuzzo: la reazione è già virale

La sensuale e dolce Lulù ha bisogno di staccare la spina, anche se le cronache di gossip continuano ad accostare il suo nome a quello di Manuel Bortuzzo. In particolar modo per scovare la verità sulla rottura tra i due ex gieffini.

Anche i fan di Lulù Selassié spingono ancora sul tasto del gossip. La giovane però si è detta stufa di tutte le domande poste nei suoi confronti e riguardanti il rapporto con Bortuzzo. Tanto da sbottare in maniera piuttosto rumorosa sui social

La Selassié ha risposto in maniera piccata e quasi furibonda alle ennesime richieste di spiegazioni dei suoi follower: “Ragazzi voi fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No, che si è rotto e sta sempre là. Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!”

La 22enne di origine etiope è stufa di essere sempre accostata al nome di Manuel Bortuzzo, in particolare da coloro che vogliono novità e gossip tra i due. Nonostante Lulù sia rimasta scottata dalla rottura, vuole decisamente voltare pagina ed andare oltre. Il nuotatore è il passato, ora la Selassié ha voglia di ricaricare le batterie e trovare nuovi flirt estivi, magari lontana dalle telecamere.