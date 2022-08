Grande Fratello Vip 7, madre e figlia nel cast? Signorini prepara il colpo: due nomi forti nel reality, ma non tutto è come sembra

Manca ancora più di un mese al 19 settembre, data scelta da Canale 5 per dare il via alla lunga stagione del Grande Fratello Vip 7. E per ora l’unica conferma ufficiale sul cast è quella della presenza di Giovanni Ciacci che è uscito allo scoperto con un’intervista.

Ma continuano le grandi manovre sul cast, con alcuni nomi che appaiono più certi di altri e novità continue quasi ogni giorno. Tra casting e autocandidature, il puzzle si arricchisce di nuove tessere e l’ultima indiscrezione è decisamente succosa. Perché nella prossima edizione del reality potrebbero esserci una madre e una figlia, anche se con ruoli decisamente diversi.

Il primo nome è quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, e lo anticipa Dagospia: “La mitologica ex isolana – si legge – sogna di partecipare alla prossima edizione. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”. L’abbiamo già vista sette anni fa in Pechino Express insieme alla figlia e poi nel 2021 all’Isola dei Famosi, quasi fino alla finale. Ora potrebbe completare il suo percorso con l’ingresso nella Casa.

Grande Fratello Vip 7, madre e figlia nel cast? Una anticipazione che fa sognare i fan

Giulia Salemi invece al GF Vip c’è già stata e l’ultima volta ha trovato pure l’amore, ché la storia con Pierpaolo Pretelli resiste ancora oggi. Ma secondo la pagina Instagram Thepipol_tv Alfonso Signorini avrebbe pensato di nuovo anche a lei: “Al momento è solo un rumor, ma pare che potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage con i coinquilini appena eliminati”.

Intanto lei e Pierpaolo si sposano? Da tempo i fan della coppia nata lo scorso anno al GF Vip aspettano la notizie e il bouquet raccolto da lei un mese fa ad un matrimonio sembrava un chiaro segnale. Ora però arrivano anche le sue parole: “Perché no? Però diciamo che non faccio troppi progetti -ha confessato a Superguida Tv – mi piace vivermi il presente. Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno. Poi ovviamente informerò i miei fan a cui dico tutto”.

L’ex ‘Velino’ di recente si era raccontato a Verissimo spiegando quando è forte il suo rapporto con la compagna ma anche quanto lo abbia fatto crescere il fatto di diventare padre a 27 anni anche se da tempo non sta più con Ariadna Romero che è la mamma di Leonardo: “Giulia è stata la prima donna che gli ho presentato, però ero sicuro del passo che stavo facendo, perché ero certo che con Giulia sarebbe stato qualcosa di importante”.