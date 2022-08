Civitanova, due omicidi in dieci giorni: un uomo ucciso a coltellate sul lungomare

Non si conoscono le cause della rissa, forse scoppiata per un regolamento di conti nell'ambito della malavita.

Un altro omicidio si è consumato a Civitanova Marche. Questa volta la vittima è un tunisino di trent’anni, che è stato colpito da una coltellata letale. Inutile la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dov’è arrivato già morto.

L’episodio si è verificato ieri, lunedì 8 agosto, intorno alle 22. Nella rissa sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato locale, della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco. La coltellata sarebbe stata sferrata al culmine di una colluttazione, in un luogo poco lontano da quello in cui tra sabato e domenica è avvenuto il pestaggio da parte di due magrebini ai danni di un pachistano.

L’ipotesi del regolamento dei conti

Non si conoscono le cause della rissa, forse scoppiata per un regolamento di conti nell’ambito della malavita. L’area è stata transennata per permettere alla scientifica di effettuare i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata soccorsa da un ragazzo italiano, che lo avrebbe caricato in auto per portarlo in ospedale, dove però è arrivato cadavere.

Oggi, tavolo della sicurezza in prefettura

Per questa mattina è prevista una riunione del tavolo della sicurezza pubblica in prefettura per rafforzare i controlli di sicurezza. Quello di ieri infatti, è il secondo omicidio avvenuto a Civitanova Marche nel giro di dieci giorni. Il 29 luglio è stato aggredito e ucciso di botte un trentanovenne venditore ambulante nigeriano, Alika Ogorchuckwu. Aveva chiesto l’elemosina alla compagna dell’uomo che l’ha ucciso, Filippo Ferlazzo, trentadue anni, originario di Salerno, che adesso è in carcere con l’accusa di omicidio volontario.