Problemi di salute per ex vincitore di Sanremo: arriva un nuovo messaggio

Ancora problemi di salute, in questi giorni, stanno attanagliando un ex vincitore di Sanremo ed amatissimo cantante italiano. Sui social quindi in questi giorni è arrivato un nuovo messaggio per tutti i suoi followers: cos’ha detto.

Sono tantissimi i fan che in queste ore sono stati in apprensione per Ermal Meta. Il cantante italo-albanese, che trionfò a Sanremo 2018 in compagnia di Fabrizio Moro, ha annunciato di essere guarito dal gonfiore che lo attanagliava nel corso di un’intervista al settimanale Oggi. Nei giorni scorsi l’artista era stato costretto ad annullare alcuni concerti in giro per l’Italia a causa di un sospetto gonfiore al volto. Per fortuna non era niente di grave ed il cantante è stato curato con del cortisone.

Ermal Meta sulle pegine del settimanale ha quindi dichiarato: “Mi è dispiaciuto annullare i concerti, ma era necessario. Alla fine non era niente di davvero preoccupante“. L’artista ha quindi smentito i tanti siti fake che lo davano già per spacciato o in punto di morte. Tanto che il diretto interessato, dopo l’annuncio ufficiale, è stato costretto a scrivere un tweet per rassicurare i suoi tanti fan. Adesso quindi il cantante è tornato in tour, pronto per tornare a suonare.

Sanremo, Ermal Meta è guarito: l’annuncio allieta i fan

Ermal Meta, completate le cure a base di cortisone, ha quindi ripreso a cantare e suonare. Infatti il mese più caldo dell’anno sarà piuttosto impegnativo per il 41enne. Sono infatti tante e diverse le tappe che lo porteranno in giro per l’Italia. Da Forte dei Marmi a Pollina, passando per Vibo Marina e Roseto Capo Spulico. Accanto a lui, quasi sicuramente, ci sarà la cantante Chiara Sturdà, che però non fa parte del mondo dello spettacolo.

Quasi dieci anni più piccola del cantautore, la differenza d’età non sembra essere un problema. Chiara è laureata in Comunicazione e lavora da tempo in questo ambito. Prima di innamorarsi di Ermal era una sua grande fan. In passato, Ermal ha avuto una relazione di ben nove anni con la speaker Silvia Notargiacomo. La rottura è arrivata dopo la vittoria al Festival di Sanremo. A Silvia, Meta dedicò le canzoni ‘9 primavere‘ e ‘Ragazza Paradiso‘.