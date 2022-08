Un Posto al Sole, fan impazziti: abbraccio galeotto tra 2 storici volti della soap

L’immagine che gira sul web tra i due protagonisti di Un Posto al Sole ha davvero stupito tutti. Nuovo amore in vista nelle prossime puntate?

Almeno fino a Ferragosto i telespettatori potranno godere delle trame sempre sorprendenti ed appassionanti di Un Posto al Sole. La longeva soap opera napoletana ha da poco tagliato il traguardo delle seimila puntate trasmesse.

Tante le storie che in questi giorni stanno appassionando i fan più accaniti. Ma gli spoiler per il futuro non mancano e, l’ultimo di questi, ha letteralmente rivoltato il web. Un Posto al Sole potrebbe presto riservare una sorpresa clamorosa.

Tutta colpa di una foto che è stata pubblicata sui social da uno dei protagonisti assoluti della soap. Ovvero Peppe Zarbo, l’attore che interpreta da moltissimi anni il tenebroso Franco Boschi. Il siciliano non posta spesso immagini su Instagram, ma l’ultima sequenza ha sorpreso tutti, facendo impazzire di curiosità i fan.

Peppe Zarbo e Nina Soldano infiammano i fan di Un Posto al Sole: cosa sta succedendo

Nell’immagine pubblicata da Zarbo si nota una sequenza di foto dal set di Un Posto al Sole. Protagonisti proprio l’attore siciliano e Nina Soldano, la nota attrice che presta il volto a Marina Giordano, uno dei personaggi più amati della soap.

Nella suddetta sequenza i due sono intenti prima a scambiarsi un tenero abbraccio e poi a guardarsi intensamente negli occhi. Insomma, un vero e proprio colpo di scena visto che i personaggi di Franco e Marina non sono mai stati legati finora.

Anche il commento di Zarbo a corredo delle foto è piuttosto intrigante: “Qui gatta ci cova” – ha scritto l’attore che interpreta Franco Boschi, mentre la Soldano ha replicato con una risata. Uno scambio che tiene aperte molte interpretazioni.

I fan di Un Posto al Sole sul web si sono già scatenati per provare ad interpretare questa scena. C’è chi ha subito pensato ad una liaison improvvisa tra Marina e Franco, ma è una soluzione che appare improbabile visto che i due sono legati rispettivamente ad Angela Poggi e Roberto Ferri in maniera molto forte.

Altre teorie riguardano il loro rapporto con i giovani Nunzio e Chiara. L’abbraccio potrebbe rappresentare un gesto di solidarietà tra Franco, padre putativo di Nunzio, e Marina che ha preso l’indifesa Chiara sotto la sua ala protettiva. Oppure una richiesta di aiuto della stessa imprenditrice al Boschi, magari per indagare su Lara Martinelli, sua rivale in amore.