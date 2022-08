Gli italiani non vogliono più Michelle Hunziker: la notizia è giunta in mattinata

Non bellissime novità per Michelle Hunziker, la svizzera un tempo più apprezzata d’Italia ma che oggi deve rivedere alcune sue scelte

Dalla svizzera più amata dagli italiani a personaggio che forse sta iniziando a stufare il grande pubblico. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, una delle showgirl più brillanti e presenti nel nostro panorama televisivo.

La bella Michelle è sempre stata giudicata positivamente dai telespettatori italiani e dalla critica. Una donna vivace, dalla battuta pronta, capace di immedesimarsi in diversi contesti televisivi.

Ma qualcosa non sta andando come dovrebbe a livello di programmazione. Lo dicono i numeri ed i dati dell’auditel registrati questa mattina, riguardanti la prima serata di ieri 1 agosto. Una serata non proprio brillante per la Hunziker.

Gli ascolti TV di lunedì 1 agosto 2022: Michelle Hunziker battuta da Belle e Sebastien

Poco fa sono stati resi noti i dati auditel di lunedì 1 agosto. Non buonissimo il risultato della replica di Michelle Impossible, il programma dedicato interamente alla qualità televisiva di Michelle Hunziker, andato in ondo in prima TV qualche mese fa.

La scelta di riprogrammarlo in questo periodo estivo da parte di Canale 5 non sta avendo risultati eccellenti. Davanti al video si segnalano 1.229.000 spettatori pari al 10.7% di share. Non malissimo, ma diverse migliaia di italiani sono forse stufi di rivedere la Hunziker in prima serata, soprattutto in replica.

La gara della prima serata di ieri è stata vinta dal film Belle e Sebastien, andato in onda su Rai Uno. Ben 2.216.000 spettatori incollati alla TV pari al 15.6% di share per la pellicola francese tratta dal noto cartone animato degli anni ’80.

Il terzo posto nella prima serata di ieri va ad Italia Uno. Il 7.1% di spettatori ha assistito alla prima visione in chiaro delle puntate di Chicago PD, la serie riguardante il corpo di polizia speciale che lavora agli omicidi nella metropolis dell’Illinois.

Oltre che per Michelle Hunziker, delusione in arrivo anche per La7. In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre sta andando in onda l’approfondimento La Corsa al Voto, che ieri ha registrato 739.000 spettatori con uno share del 5.4%. Forse agosto è un periodo troppo estivo e vacanziero per lanciare la politica in prima serata.