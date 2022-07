Beautiful, dramma per uno dei protagonisti assoluti: è accaduto al figlio

Un vero e proprio dramma ha colpito uno dei protagonisti assolti di Beautiful. Andiamo quindi a vedere dic cosa si tratta.

Colpo di scena per uno dei protagonisti di Beatutiful. Infatti uno dei protagonisti della serie televisiva si è reso protagonista di un grosso spavento: andiamo quindi a scoprire di cosa si tratta e come tutto influirà sulla storia.

In molti ricorderanno il dottor Finn, marito di Steffy Forrester, ossia uno protagonisti di Beautiful. Secondo le anticipazioni americane della soap opera l’affascinante dottore sposerà Steffy e conoscerà una verità sconvolgente, ossia che sua madre è la perfida Sheila Carter. Con Sheila in circolazione ne succederanno di tutti i colori.

Infatti Tanner Novlan e la moglie Kayla sono diventati genitori per la seconda volta circa un mese e mezzo fa. Il bambino di Jones inoltre è nato con sette settimane di anticipo facendo spaventare non poco la mamma e il papà. A riportare le indiscrezioni sul proseguo della trasmissione ci ha pensato DiPiùTv. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà a breve.

Beautiful, colpo di scena per il dottor Finn: è il figlio di Sheila Carter

Sul settimanale DiPiùTv si legge: “Jones è tornato a casa pochi giorni fa. E’ rimasto per un po’ in terapia intensiva perché è nato prematuro e ha avuto bisogno di cure e attenzioni in più ma ha dimostrato di essere forte e Kayla è rimasta sempre al suo fianco“. Nel corso della serie abbiamo visto Tanner Novlan e la moglie che hanno vissuti attimi di paura quando hanno capito che il loro secondogenito sarebbe nato con ben 7 settimane di anticipo.

Inoltre sempre sul settimanale si legge: “E’ stato scioccante rendersi conto che il nostro bambino sarebbe nato così presto. I medici hanno notato un problema e hanno dovuto fare un cesareo d’urgenza a Kayla. In quei momenti di paura e tensione abbiamo cercato di farci forza a vicenda“. Adesso invece la grande paura è che Jones è tornato a casa dove ha conosciuto la sorellina Poppy che ha appena compiuto 3 anni. Appuntamento quindi come sempre post pranzo si Canale 5 con Beautiful ed i suoi colpi di scena.