Ilary Blasi e Francesco Totti ancora insieme, la notizia fa impazzire i fan. Ogni giorno ci sono sorprese sulla coppia, sarà una lunga estate

Sapevano benissimo anche loro he dopo quel comunicato stampa congiunto sarebbe stato uno tsunami e che la loro volontà di essere lasciati in pace non sarebbe stata rispettata. Ma forse nemmeno Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante la loro enorme popolarità, pensano di diventare oggetto di discussione del pubblico tutti i giorni.

Eppure tra mezze verità, supposizioni, ricostruzioni e testimonianze di chi lui conosce bene (o dice che sia così) da settimane non si parla d’altro. E anche la televisione sta sfruttando appieno questo filone. Non a caso domenica scorsa Rai 1 ha anticipato la trasmissione del docu-film ‘Mi chiamo Francesco Totti‘ (era programmato per il prossimo autunno), vincendo la gara degli ascolti tv.

Succederà di nuovo, anche molto presto. perché Ilary Blasi e Francesco Totti saranno di nuovo insieme, questa volta su Rai 3. Sabato 30 luglio su Rai 3, alle 20, è in programma una puntata speciale di Blob intitolata ‘Totti una sera a cena’. Un racconto ironico della loro storia d’amore, utilizzando come sigla quella doi ‘Casa Vianello’ con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Una serie di filmati, alcuni più famosi e altri meno conosciuti o che il pubblico può avere dimenticato, per ricostruire una storia lunga vent’anni.

Ilary Blasi e Francesco Totti ancora insieme: la confessione dell’ex capitano all’amico

Al momento sono separati da pochi chilometri, lui a Roma e lei nella villa di Sabaudia, ma in realtà la separazione è profonda. In attesa che i rispettivi avvocati trovino la quadratura sugli accordi per la separazione, un capitolo molto delicato perché di mezzo ci sono anche i tre figli, loro comunque continuano a perseguire la linea del silenzio che si sono dati reciprocamente.

In compenso continuano a parlare gli altri. Come Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e amica da una vita di Totti ma anche della coppia. Intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ha rivelato che l’ex capitano della Roma gli avrebbe confidato di non avere nessun rimpianto perché in questa storia ha messo tutto quello che aveva. Quindi si sente in pace con se stesso.

E il video di quella festa dell’ottobre scorso in cui oltre a Francesco e Ilary c’era anche Noemi Bocchi, la sua presunta amante? “Quel video è sul mio profilo Instagram da quel dì. E sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro. Ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo”.