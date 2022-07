“Non vi soddisferanno mai”, Mercedesz Henger esce allo scoperto: la verità su Edoardo Tavassi

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sono stati una coppia un po’ particolare dell’Isola dei Famosi: adesso arriva la verità

Ad un disinteressato interesse della showgirl nei confronti del fratello di Guendalina non ci ha mai creduto nessuno, eppure la storia è andata avanti tra alti e bassi. Adesso, è la diretta interessata a far chiarezza.

Decisamente una coppia atipica, soprattutto visti gli ex di Mercedesz Henger, ma Edoardo Tavassi pare ci abbia creduto fino in fondo e provato a portare avanti il loro rapporto.

Soltanto di recente, il fratello di Guendalina ha parlato circa il loro rapporto in un’intervista a Radio Radio: “Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio”.

Mercedesz Henger risponde a tutti con la verità su Edoardo Tavassi

Dopo Edoardo Tavassi che si è pubblicamente esposto, sono arrivate anche le prime parole da parte di Mercedesz Henger che ha voluto chiarire tutto ai loro fan: “Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risponde approssimative non vi soddisferanno mai”.

In più, Mercedesz ha spiegato che entrambi hanno altro per la testa al momento: “Ho altro a cui pensare, ma mai dire mai: se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvela. Come abbiamo fatto fino ad ora”.