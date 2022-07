Giulia De Lellis è incinta? Retroscena pazzesco: finalmente la verità

Negli ultimi giorni è diventata sempre più insistente la voce di una presunta gravidanza di Giulia De Lellis: qual è la verità?

Una fidanzata eccezionale, una zia d’oro e l’amore per i bambini è evidente: l’influencer milanese è veramente incinta? A rispondere è lei stessa che non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia in futuro.

Da un po’ di tempo, ormai, Giulia De Lellis fa coppia fissa con Carlo Gussalli che sembra essere finalmente il suo grande amore. Dopo Andrea Damante ed un libro interamente dedicato alle sue storie d’amore, l’influencer milanese sembra aver preso un po’ pace per quanto riguarda il cuore e la voglia di mettere su famiglia non l’ha mai nascosta.

Effettivamente, Giulia De Lellis sta facendo una gran bella palestra da zia e chissà che questo non abbia aumentato la sua voglia di diventare madre. L’influencer milanese sa che un figlio è un impegno non indifferente e che il lavoro diventerebbe marginale, vista la sua giovane età è ovvio che si guardi attorno in una scala di priorità.

Gravidanza per Giulia De Lellis: l’influencer smentisce ogni voce

“Hai una luce diversa negli occhi, ma non è che sei incinta?” così un utente Instagram che segue Giulia De Lellis ha commentato delle storie di ieri in cui chiacchierava con i propri fan. L’influencer di Milano ha voluto smentire ogni voce a riguardo: “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”.

Al momento è stata smentita la voce di una gravidanza, ma l’influencer non ha mai nascosto la volontà di mettere su famiglia. Più volte, tuttavia, ha ribadito la responsabilità che un figlio consta e la voglia di avere una consapevolezza al 100% prima di fare un passo così grande.