“Kate Middleton in lacrime”, retroscena inquietante: c’entra Meghan Markle

Un rapporto sempre molto dissestato quello tra Kate Middleton e Meghan Markle che tornano ai ferri corti nuovamente

Le due duchesse, rispettivamente mogli di William e Harry non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, figurarsi da quando i duchi del Sussex hanno deciso di allontanarsi dalla Royal Family, ma tra loro gli screzi non finiscono mai.

Quello che sembrava essere un gran bel feeling tra cognate si è rivelato tutt’altro, a partire dall’intervista che Meghan Markle rilasciò ad Oprah Winfrey in cui la duchessa del Sussex rivelò che la cognata la fece piangere alla vigilia delle nozze con il principe Harry. Kate Middleton non è mai intervenuta sulla questione, a farlo per lei ci pensa il nuovo libro Revenge di Tom Bower, giornalista investigativo, che ha svelato tutti i retroscena di quel fatidico evento.

Secondo quanto riportato nel libro, infatti, le cose sono andate diametralmente nel senso opposto: al centro del dibattito c’era il vestito delle damigelle, la lunghezza e se apporre o meno le calze durante la cerimonia. Avendo opinioni divergenti, nella questione sono intervenuti anche altre persone che, però, tendevano ad andare contro Kate Middleton che sarebbe successivamente scoppiata in lacrime.

Kate Middleton e Meghan Markle, rapporto al limite: guerra alla Royal Family

C’era una volta un quadro di famiglia perfetto che, però, non ha tardato troppo a rovinarsi. Dopo l’arrivederci di Harry e Meghan, Buckingham Palace è stato un susseguirsi di spiacevoli eventi che, evidentemente, erano già stati accumulati da prima. Tra Meghan e Kate non è mai corso buon sangue, così come raccontò un amico di William nel 2020 alla rivista Tatler: “Era una giornata calda e apparentemente c’era una discussione sul fatto che le damigelle d’onore dovessero indossare i collant o meno. Kate, seguendo il protocollo, ha ritenuto che avrebbero dovuto. Meghan non voleva che lo facessero”.

Lo stesso insider è stato smentito poco tempo dopo dalla diretta interessata che ha raccontato ad Oprah la sua versione dei fatti: “Pochi giorni prima del matrimonio era arrabbiata per qualcosa che aveva a che fare con i vestiti da damigella d’onore, e mi ha fatto piangere, e ha davvero ferito i miei sentimenti”.