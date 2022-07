Inizia una nuoca fase storica anche in Italia con massime fino a 40-42°: le temperature si alzeranno prima al Nord e sul versante tirrenico poi in tutto il Paese.

Si rafforza l’anticiclone africano che ha causato il record assoluto di caldo in Inghilterra, dove le temperature hanno superato per la prima volta nella storia i 40°, Scozia, Galles, Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania.

Inizia una nuoca fase storica anche in Italia con massime fino a 40-42°: le temperature si alzeranno prima al Nord e sul versante tirrenico poi in tutto il Paese. Ilmeteo.it sottolinea come le condizioni biometereologiche saranno simili a quelle di agosto 2003.

La prossima settimana, secondo il metereologo Andrea Garbinato, potrebbe esserci una leggera flessione delle temperature al Nord, ma dall’inizio di agosto potrebbero tornare a salire. Il termometro andrà sotto lo zero solo a quote superiori a 4.800 metri: la montagna più alta d’Europa, il Monte Bianco, è alto 4.809 metri, questo implica, nota Garbinato, che il ghiaccio potrebbe fondere su tutte le Alpi.

Secondo gli esperti di Meteo Expert, il caldo arriverà anche di notte con minime localmente anche superiori ai 25 gradi. Ecco le previsioni de Ilmeteo.it:

– Giovedì 21: al Nord: tanto sole e caldo molto intenso. Al Centro: sole e caldo molto intenso. Al Sud: sole e caldo, picchi in Puglia.

– Venerdì 22: Al Nord: tanto sole e caldo molto intenso, disagio. Al Centro: sole e caldo molto intenso, disagio. Al Sud: sole e molto caldo.

– Sabato 23: al Nord: tanto sole e caldo molto intenso, forte disagio. Al Centro: sole e caldo molto intenso, disagio. Al Sud: sole e molto caldo, disagio.