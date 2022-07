“Ruba mariti”, ex dama di Uomini e Donne beccata con un calciatore sposato: bufera sul web!

Una delle ex dame di Uomini e Donne è stata beccata in queste ore con un calciatore sposato. Il popolo del web si infuria: l’accusa social.

Uomini e Donne in questi anni ha prodotto diverse celebrità del web. Tra queste c’è anche una dama finita nella bufera nelle ultime ore. Infatti la donna ha confermato la relazione con un calciatore sposato scatenando l’ira del web: cos’è successo.

Nelle ultime ore diversi rumors sono circolati sul conto di un’ex dama di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Vittoria Deganello ex volto del dating show, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per una relazione con Alessandro Murgia, calciatore della Spal. Le indiscrezioni hanno trovato conferme nelle ultime ore. A confermare la notizia, seppur in modo piuttosto sibillino, è stata la stessa Deganello. Infatti l’ex dama ha pubblicato degli scatti mentre è impegnata in una scampagnata in bici in montagna in compagnia di un ragazzo “misterioso”.

Virgolette che sono ancora d’obbligo, visto che i due stanno cercando di mantenere il massimo riserbo su questa storia. Già nei giorni scorsi si era ampiamente parlato di questa storia, specialmente sul portale specializzato in gossip ‘Very Inutil People‘. Infatti le pagine social del sito hanno rivelato una volta e per tutte l’identità della nuova fiamma della Deganello. Anche nella foto della scampagnata in montagna, si vede il grande tatuaggio del calciatore spallino. Per molti quindi si è trattato di una palese conferma di una relazione destinata a far discutere.

Vittoria Deganello, confermata la relazione con Alessandro Murgia? Il popolo del web è furioso

Si parla oramai da tempo del flirt tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia. Infatti la prima a lanciare questo scoop è stata la regina del gossip Deianira Marzano. Stando a quanto riportò l’esperta di cronaca rosa i due si erano conosciuti grazie a Nicole, sorella dell’influncer. Da quando sono iniziate a circolare le voci, poi non c’è stata pace per la Deganello. Infatti fin da subito sono decine le persone che si sono scagliate contro di lei via social in quanto rea di essere una sfasciafamiglie.

Infatti proprio il giocatore della Spal era felicemente sposato con un’altra donna, Eleonora Mazzarini. Lo scorso marzo Murgia si faceva ritrarre felice e sorridente a fianco della moglie e del secondo figlio neonato, Niccolò. Proprio da queste foto è nato l’astio degli utenti di Instagram. Infatti alcuni hanno scritto addirittura “Ma non ti fai schifo?” oppure anche “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”. Quindi uscire allo scoperto così non è stata un’ottima idea per l’influencer.