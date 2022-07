Ex concorrente del GF Vip bannato da Instagram: scoppia il putiferio

Un ex concorrente del GF Vip in queste ore è stato bannato da Instagram. Scopriamo cos’è successo al gieffino sul suo profilo social.

Nelle ultime ore un ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sospeso da Instagram. Infatti il suo profilo non è più visualizzabile dai followers. Andiamo quindi a vedere cos’è successo e perché sui social è scoppiato il putiferio.

Uno degli influencer più discussi degli ultimi anni è sicuramente Denis Dosio. Infatti il ragazzo italo-brasiliano è arrivato anche a partecipare al GF Vip. Con la sua simpatia ed i modi di fare particolari, Dosio è riuscito a ritagliarsi una bella fanpage finendo però anche al centro della polemica. Da diverso tempo Denis ha deciso di lanciare il suo profilo OnlyFans dove in breve tempo è diventato tra gli italiani più seguiti della piattaforma. Nonostante ciò in queste ore è accaduto qualcosa di insolito, visto che il suo profilo Instagram è stato bannato.

In molti finalmente si sono chiesti cosa sia accaduto. Adesso quindi ad intervenire ci ha pensato Denis Dosio in persona. Infatti l’influencer nel corso di un’intervista per Pipol Gossip ha fatto luce sulla questione. Dosi ha quindi affermato: “Come mai il mio profilo Instagram è stato sospeso? Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei“. Andiamo quindi a vedere le parole dell’influencer durante l’intervista in cui ha parlato del ban di Instagram.

GF Vip, Denis Dosio bannato da Instagram: l’influencer fa chiarezza

Denis Dosio ha quindi deciso di parlare del suo ban da Instagram. Infatti l’influencer ha affermato nel corso della sua intervista a Pipol Gossip: “Credo le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per Onlyfans” – ha poi continuato – “Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi”.

Denis Dosio però non si è fermato qui, e proseguendo ha affermato: “A settembre partirò con gli Onlyfans Creator provenienti da tutto il mondo e ci ritroveremo tutti insieme nella stessa villa. Una Réunion pazzesca! Creeremo delle sinergie internazionali che ci aiuteranno a sviluppare nuove idee super creative. Ovviamente il divertimento sarà al primo posto“. Intanto qualche mese fa l’influencer ha rivelato quanto guadagna su OnlyFans, scatenando ulteriori polemiche.