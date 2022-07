“C’è una grande differenza tra De Filippi e Carlucci”: Raimondo Todaro svela tutto!

Raimondo Todaro, nel corso della sua ultima intervista ha voluto svelare la differenza tra Maria De Filippi e Milly Carlucci: la rivelaizone.

Tra i volti più amati della storia di Ballando con le Stelle ed Amici, troviamo senza ombra di dubbio Raimondo Todaro. Il ballerino è stato protagonista di entrambi i programmi e adesso ha svelato la differenza tra Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Raimondo Todaro è stato uno degli ultimi ospiti di Un caffè con…, il nuovissimo web talk condotto dall’amica e collega Lorella Cuccarini. Infatti i due hanno condiviso lo stesso studio per la prima volta in occasione dell’ultima edizione di Amici. Nel talent show di Maria De Filippi era la prima volta in assoluto per il ballerino, che per anni è stato uno dei maestri di danza di una trasmissione concorrente a quella di Mediaset, stiamo parlando di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. Così nel corso dell’intervista, Raimondo ha scelto di raccontarsi a Lorella Cuccarini.

Parlando con l’amica e collega si è ovviamente anche analizzato il suo distacco dalla nota trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno. La decisione ha comportato la rottura dopo ben 16 anni di collaborazione. A tal proposito, infatti, Todaro ha confessato che tra lui e il volto al timone di Ballando con le Stelle i rapporti, almeno inizialmente, si siano incrinati. Raimondo ha quindi rivelato: “Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto che che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo“. Nonostante ciò Raimondo ha la coscienza apposto ed a lui basta questo.

Raimondo Todaro svela la differenza tra la Carlucci e la De Filippi: la confessione

Chiuso il capitolo Ballando con le Stelle, per Raimondo Todaro si sono aperte le porte di Amici di Maria De Filippi. In seguito a questa nuova esperienza, anche Milly Carlucci è stata felicissima per la riconferma del ballerino nel talent di Canale 5. Durante la sua intervista con Lorella Cuccarini il ballerino ha potuto rivelare le differenze che ci sono tra le due conduttrici, oramai due pilastri del piccolo schermo. Il ballerino catanese ha riconosciuto una grande passione per il loro lavoro, pur definendole come due opposti.

Infatti dopo una breve riflessione, Raimondo ha affermato: “Milly come anche Maria sono due stacanoviste, ma sono completamente diverse. Milly alle 8.00 di mattina ha il tacco 11, gli occhiali da sole, il tailleur; Maria sta in tutta, struccata. Sono gli opposti, però in comune hanno la passione per il lavoro che fanno“. Questo è solo l’anticipo delle sostanziali differenze tra le due conduttrici, entrambe comunque definite stacanoviste.

Raimondo ha quindi concluso: “La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto: passa in sala parrucco perché vuole vedere i capelli di tutti. Quasi quasi ti dice che mutande metterti. Maria ti dà molta più carta bianca, non è mai venuta a dirmi fai così, fai colì“. Nonostante entrambe siano ligi al dovere ed amanti del loro lavoro, per Todaro Milly cerca di avere tutto sotto controllo, mentre invece Maria dà più libertà al suo cast.