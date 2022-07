“Intervenite subito”, paura per Guenda Goria: attimi di tensione in ospedale – VIDEO

Quello che sta vivendo Guenda Goria sembra non avere fine ed in ospedale ci sono novità attimo dopo attimo: le ultime sono preoccupanti

Le condizioni dell’ex gieffina non sembrano troppo rassicuranti e le critiche, al momento, stanno a zero perché c’è di fatto una donna che sta terribilmente soffrendo in ospedale. Gli aggiornamenti non sono confortanti.

Non c’è pace per Guenda Goria e Mirko Gancitano che continuano ad avere problemi di salute molto seri. A seguito delle complicazioni dovute a una gravidanza extrauterina la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stata ricoverata, ma la sue condizioni non sono affatto confortanti. Lei stessa ha aggiornato i suoi follower con quelle poche forze rimaste: “Avrei voluto darvi delle buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte. Sono stata malissimo, dei dolori indescrivibili”.

Tramite le Instagram stories, l’ex gieffina ha aggiornato i suoi follower dalla clinica Mangiagalli: “Credo di aver avuto delle complicazioni, credo che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore. Chi soffre di endometriosi sa quanto si debba convivere con il dolore. […] È veramente un calvario”.

Come sta Guenda Goria? Le parole di Mirko Gancitano

Chi sta aggiornando man mano i follower di Guenda Goria è il suo fidanzato Mirko Gancitano che non ha nascosto la sua apprensione: “Ciao ragazzi, come sapete nelle scorse ore c’è stata una complicazione del quadro clinico di Guendina, quindi siamo ancora qui ad attendere il medico. Purtroppo la tuba è andata e devono intervenire subito”. Mirko è sempre presente in ospedale, soltanto nelle scorse ore proprio Maria Teresa Ruta ha condiviso un breve video della coppia insieme con l’ex Secchione che rassicurava la sua cara fidanzata dopo un periodo molto brutto della loro vita, da un lato e dall’altro.

In merito agli attacchi ricevuti da Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco ‘Lenticchio’ Chiofalo, Mirko Gancitano è stato molto severo, ma allo stesso tempo posato nell’appello: “Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”.