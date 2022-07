Barbara D’Urso in lutto, la notizia è arrivata all’improvviso: il post che ha commosso tutti. Poche parole per ricordare una grande amica

Improvviso e inatteso, come spesso sono i lutti. Anche Barbara D’Urso è stata colta alla sprovvista dalla notizia arrivata nella tarda serata di ieri. La morte di una donna che lei, come tutto il pubblico italiano, conosceva bene e ha più volte ospitato nei suoi programmi.

Perché Ivana Trump, scomparsa a 73 anni nella sua casa di New York per un attacco cardiaco, era amica della televisione italiana e non faceva differenza tra Rai e Mediaset. Nel 2008 era stata ospite all’Isola dei Famosi 6, quella poi vinta da Vladimir Luxuria, perché tra i concorrenti c’era Rossano Rubicondi che aveva sposato sa poco e lui si era avvicinato moto (per gioco) a Belen. Poi era tornata anche due anni dopo, quando l’ormai ex marito era inviato del reality.

Ma negli anni l’ex compagna di Donald Trump era spesso stata anche ospite a Canale 5. Una volta con Maurizio Costanzo, quando Rubicondi era in teatro per una puntata del Maurizio Costanzo Show e l’aveva chiamata al telefono. Ma anche in un paio di occasioni da Barbarella, parlando del rapporto con Rossano ma anche ricordando quello che era stato con il più famoso dei suoi quattro mariti. E così la D’Urso l’ha voluta ricordare con un tweet. Poche parole, ma sentite.

Donna intelligente e molto ironica… 🌹 #ivanatrump — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) July 14, 2022

Barbara D’Urso in lutto, la notizia è arrivata all’improvviso: una delle ospiti più prestigiose

Il matrimonio tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi, scomparso per un brutto male lo scorso ottobre a soli 49 anni, era stato celebrato nel 2008, organizzato dallo stesso Donald Trump. In teoria è durato un anno, ma in pratica sono sempre rimasti legati. Era stata lei. Negli ultimi mesi di vita dell’imprenditore, ex modello romano, a pagargli le cure negli Stati Uniti.

E lei era al suo fianco nel 2018 quando parteciparono ad una puntata di Ballando con le Stelle come ‘Ballerini per una Notte’. Così come quando, nel 2019, erano stai entrami ospiti a Live – Non è la D’Urso. In quell’occasione sembrava addirittura che i due potessero tornare insieme, come testimoniava una vacanza a Capri dell’estate precedente.

Ma Ivana aveva precisato che erano solo ottimi amici, anche se Rossano un po’ giocava: “La fiamma tra noi c’è sempre stata. Siamo legati da quasi vent’anni e siamo una famiglia. Forse si ritornerà insieme o forse stiamo già insieme”, aveva lasciato in sospeso il discorso. In quella occasione, come nel 2020 sempre da Barbarella, la Trump aveva anche parlato dell’ex presidente americano e della nuova First Lady: “Lei è molto bella ma non sa fare niente. Indossa solo degli abiti molto belli. E comunque ho sempre preferito fare la baby sitter, piuttosto che la badante”.