Un posto al sole, protagonista vicino alla morte: “Al centro di una bufera da solo”

Il protagonista di Un posto al Sole si è trovato molto vicino alla morte. Questo il terribile racconto fatto durante un’intervista in cui ha raccontato diversi retroscena inediti riguardo la sua vita personale.

È noto che il protagonista di Un posto al sole ha due grandi passioni: i cavalli ed il mare. Nel 2017, dopo soli tre tentativi, vinse la sua prima corsa al trotto a Montecatini: gli piace spiegare che tutte le mattine alle 5:30 lo si può facilmente trovare in sella al suo cavallo. La passione per il mare, invece, è di famiglia: suo padre era un pescatore.

Patrizio Rispo ha spiegato di avere entrambi gli elementi, il mare e l’equitazione, dentrò di sè. Gli piace vivere con il respiro del mare, ma si sente allo stesso tempo una persona molto libera ed indipendente. Il 12 luglio, nel corso di un’intervista alla trasmissione Rai Camper, ha rievocato un momento in cui è stato molto vicino alla morte.

Un posto al sole, è stato vicino alla morte: ecco perchè

Patrizio Rispo, incalzato dal conduttore di Rai 1 Tinto, ha scherzato che ad Un posto al sole non c’è mai stata una scena girata su un camper. Ha però rievocato un’avventura giovanile con Marzio Honorato, avvenuta su un caravan. Non ha voluto dare ulteriori informazioni riguardo l’avvenuto, ma ha parlato di una tragedia che l’ha sfiorato.

Inizialmente, il collegamento fra lo studio Rai di Camper e Licola, in provincia di Napoli, era fallito. L’audio non era buono, e Roberta Morise aveva salutato la giornalista ed il protagonista di Un posto al sole. Quando hanno riaperto la linea, non hanno più trovato l’attore a bordo piscina, ma direttamente dentro l’acqua.

Il consiglio del protagonista della soap opera: “Studiate il mare!”

Patrizio Rispo ha spiegato di aver sempre viaggiato molto in mare. Ha spiegato che, per vivere bene in acqua, ci vuole educazione e rispetto. Ha poi anche lanciato un appello a chi deve viaggiare in barca, invitandolo a studiare per evitare di finire in alcune situazioni molto difficili o addirittura pericolose per la vita.

Patrizio Rispo ha raccontato di aver passato dei momenti molto difficili in mare: “Ho rischiato la vita in mare. Sono finito al centro di una bufera da solo“. Ha quindi ricordato che, se ci si dovesse trovare in difficoltà in mare, è molto importante conoscere il numero di emergenza da chiamare, ovvero il 115.

Per vedere l’intera puntata di Camper con l’intervista a Patrizio Rispo di Un posto al sole, clicca qui.

Ecco il simpatico sketch con l’intervistatrice di Camper: