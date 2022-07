Elisabetta Gregoraci lo ha appena saputo: duro colpo che spiazza i suoi fan. Una battuta d’arresto che in pochi si attendevano

Questa volta non si è ripetuto il successo della trasmissione musicale ‘Battiti Live’. I dati di ascolto di ieri sera hanno dato un risultato piuttosto chiaro a riguardo.

Nel corso delle ultime estati ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live‘ è stato il programma musicale più seguito e apprezzato dai giovani. Dopo la fine dell’epopea del Festival Bar, diversi eventi del genere hanno visto la luce all’interno dei nostri canali televisivi. Ora però sembra esserci stato un passaggio di consegne, con Elisabetta Gregoraci nella parte che fu di Alessia Marcuzzi. Quello che non sembra essere allo stesso livello è però la portata degli ascolti. Se l’evento che vedeva il suo atto finale all’Arena di Verona era in grado di battere continuamente record di share, i palchi pugliesi ultimamente stanno battendo leggermente la fiacca, almeno in termini di audience. La seconda puntata, andata in onda su Italia 1 ieri sera, 12 luglio, ha visto esibirsi artisti del calibro di: Sangiovanni, Mecna & Coco, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Achille Lauro, Baby K, Alex, Fred De Palma, Coez, Federico Rossi, Vegas Jones, Nika Paris, Room 9, Francesco Renga, Hal Quarter, Boro Boro, Gabry Ponte.

Elisabetta Gregoraci, dura battuta d’arresto per Battiti Live: i dati d’ascolto non lo premiano

Nonostante il parterre de rois, però, non c’è stato nulla da fare con il confronto con le altre reti in prima serata. I dati Auditel hanno testimoniato come a vincere il prime time del 12 luglio sia stato il film Come un gatto in tangenziale, mandato in onda da Canale Cinque (2.3 milioni di utenti e uno share pari a 15.9%). Male Rai Uno con Danny Collins – La Canzone della Vita, che ha avuto poco meno di 1.3 milioni di telespettatori (8.6%). Come detto c’è stato un ridimensionamento per Battiti Live su Italia 1, che rispetto agli 1.5 milioni di utenti della scorsa settimana (12.3%) è sceso a 1.278.000 spettatori (9.6%).

La classifica dei dati d’ascolto relativi alla prima serata di martedì 12 luglio:

Rai Uno – Danny Collins – La Canzone della Vita ha raccolto 1.279.000 spettatori e il 8.6% di share.

Canale 5 – Come un Gatto in Tangenziale ha interessato 2.292.000 spettatori (15.9%).

Rai Due – Dalla strada al palco ha coinvolto 1.273.000 spettatori (9.9%).

Italia 1 – Radio Norba Cornetto Battiti Live ha avuto l’attenzione di 1.278.000 spettatori (9.6%).

Rai Tre – Filorosso ha convinto 710.000 spettatori (5.3%).

Rete 4 – Harry Wild – La Signora del Delitto ha fatto segnare 605.000 spettatori (4.1%).

La7 – In Onda Prima Serata ha registrato 782.000 spettatori (5.1%).