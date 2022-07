Grande Fratello Vip, ex concorrente nella bufera: è già finito tutto.la grande storia dell’estate forse è evaporata come una bolla di sapone

Poteva essere una delle grandi storie estive e accompagnarci almeno fino al prossimo autunno, perché in fondo i suoi protagonisti sono amatissimi dal pubblico. Poteva, ma forse non è più così perché ora sul futuro di Paolo Di Benedetto e Rkomi come coppia di addensano nubi nerissime.

Nelle ultime settimane per le riviste di gossip era stato uno degli argomenti più forti, perché in mancanza di grandi novità, questa era una bomba pronta a scoppiare. Come aveva spiegato il settimanale ‘Chi’ l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4 che oggi è un’apprezzata conduttrice in radio e tv e il cantante campione di vendite nel 2021 si erano conosciuti grazie ad amici comuni.

Poi una serata insieme in un noto locale milanese, un festival nel quale lei presentava e lui cantava, la cena nel ristorante di Tommaso Paradiso. Erano insieme ad altre persone, ma tutti hanno notato la loro complicità. E visto che da cosa nasce cosa, ecco servita la coppia perfetta per le copertine.

Solo che da giorni Paola e Rkomi non si fanno più vedere insieme, nè in pubblico nè sui social e a questo punto sono cominciati i sospetti. Anzi, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano stiamo parlando di certezze. Perché rispondendo ad una precisa domanda su Instagram, la blogger ha dato anche una risposta precisa: “Che dire, tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore oppure forse un fuoco di paglia”.

Grande Fratello Vip, ex concorrente nella bufera: lei si difende così

Nessun commento, almeno per ora, da parte dei diretti interessati anche se Paola Di Benedetto, solo qualche giorno fa sulla pagina Instagram della rivista ‘Grazia’ si era difesa così. L’accusa era quella di cambiare amore un po’ troppo spesso e lei non ci sta: “Sapete tutti che sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. E rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema?”.

Non aveva confermato la storia in corso con Rkomi ma in compenso aveva spiegato cosa cerca in un ragazzo. Che la facesse ridere tanto, che sia una persona leale e con valori solidi in cui riconoscersi. E poi che sia umile. “Mi piacciono le persone determinate come me, che hanno avuto un percorso di vita, che hanno dei desideri, sogni da realizzare, che lavorano sodo e conoscono sia la parte brutta come la parte bella”.