La nota influencer scopre di aver infettato il figlio di 8 mesi: “Anche lui ha il Covid”

L’influencer, che sta soffrendo dei sintomi gravi del Covid, ha scoperto che anche suo figlio di soli 8 mesi si è ammalato. Ecco perchè, nonostante tutto, la modella è comunque contenta di come stiano andando le cose.

La nota influencer si è trovata all’improvviso ad essere infetta dal Covid. La malattia l’ha veramente indebolita, tanto che ha confessato di non essere riuscita per diversi giorni neanche a scrivere un messaggio sui social ai propri ammiratori. Dopo diversi giorni che era in isolamento, ha anche perso il senso del gusto e dell’olfatto.

L’influencer Paola Turani ha vissuto diversi giorni completamente isolata in casa. Dopo un tampone di verifica, anche suo figlio Enea, che ha poco meno di un anno, è risultato positivo. Inizialmente, c’è stata molta preoccupazione per i sintomi e gli effetti che il Covid avrebbe potuto avere sul bambino, ma poi è stato chiaro che aveva una forma lieve.

L’influencer spiega i gravi sintomi del Covid

L’influencer Paola Turani ha infatti raccontato che, dopo aver passato alcuni giorni da sola in isolamento, aveva verificato con il medico quali precauzioni potesse utilizzare per avvicinare il suo bambino senza infettarlo. Sapere che anche lui fosse positivo ma con sintomi lievi ha permesso a mamma e figlio di trascorrere le giornate insieme.

Paola Turani ha spiegato che l’ultimo tampone effettuato il 3 luglio confermava la sua positività, mentre suo figlio era diventato già negativo. Questo significa che per il bambino effettueranno un ulteriore test prima di dichiararlo completamente guarito. Per lei, invece, continua il senso di spossatezza e la febbre.

I progetti lavorativi che sono saltati a causa del virus e… il marito

Paola Turani ha spiegato che diversi impegni lavorativi pianificati con cura da tempo sono ormai saltati per la sua malattia. A causa del Covid, l’influencer non parteciperà alla Masterclass del suo amico Mr. Daniel, a cui teneva moltissimo. Il 4 luglio sarebbe anche dovuta partire per Parigi per prendere parte ad alcune sfilate.

Nella disgrazia di quello che le è successo, è curioso vedere che suo marito, Paolo Serpellini, non ha mai contratto il virus. In un video, si è mostrata mentre lei stava nella playland con il figlio più scatenato che mai ed il marito faceva capolino dalla porta. Ovviamente, a causa del Covid, i due non hanno contatti da diversi giorni.

Ecco il video in cui Paola Turani parla della sua esperienza con il Covid:

Questo, invece, è il vestito scelto da Paola Turani per il Festival di Cannes: