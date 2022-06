Netflix, c’è l’addio definitivo: che scoppola per gli utenti

Questa sarà un’altra settimana di grandi addii per gli abbonati di Netflix. Andiamo a vedere quali contenuti abbandoneranno la piattaforma.

Netflix ogni settimana provvede a rinnovare il suo catalogo, eliminando quindi anche diverse serie televisive e film che oramai non sono più visualizzate dagli utenti. Scopriamo l’elenco completo dei titoli che diranno addio alla piattaforma.

Come oramai è risaputo, ogni mese Netflix cancella diversi titoli dal suo catalogo. Che siano film o serie televisive, la piattaforma di Reed Hastings non lascia scampo a coloro che accumulano poche visualizzazioni. Addirittura, a volte, ai titoli già annunciati, la società ne aggiunge altri, per il conseguente dispiacere degli abbonati. Sono diversi quindi anche i contenuti che verranno cancellati in questi giorni.

Infatti tra questi troviamo film noti come “Io prima di te”, la commedia italiana “Come un gatto in tangenziale” e la trilogia de “Lo Hobbit”. Tra questi titoli ci sarebbe anche uno dei film di animazione più famosi al mondo come l’anime giapponese ‘Your Name‘, acclamato sia dalla critica che dagli spettatori e diventato un vero e proprio cult del genere. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli e quali saranno i titoli che non potranno più essere visualizzati dal prossimo mese.

Netflix, tanti titoli eliminati dal catalogo: la lista completa

Netflix quindi rinnova il suo catalogo anche nel caldissimo mese di luglio. Infatti non solo entreranno tanti titoli tra film e serie tv, ma ci saranno anche tantissimi prodotti pronti a dire addio. Andiamo quindi ad analizzare la lista completa dividendo per Film, Serie d’animazione e documentari.

FILM: Codice Genesi (28 giugno); Traffik – In trappola (29 giugno); In punizione (29 giugno); Big Fish – Le storie di una vita incredibile (30 giugno). Charlie’s Angels (30 giugno); Charlie’s Angels – Più che mai (30 giugno); After Earth – Dopo la fine del mondo (30 giugno). Captain Phillips – Attacco in mare aperto (30 giugno); Chiamata senza risposta (30 giugno); Come un gatto in tangenziale (30 giugno); Contrattempo (30 giugno). Desperado (30 giugno); District 9 (30 giugno); Donnie Brasco (30 giugno); Giovane e bella (30 giugno); Hello World (30 giugno). Il cacciatore e la regina di ghiaccio (30 giugno); Il mistero di Sleepy Hollow (30 giugno); Il re di Once (30 giugno); Il ragazzo della porta accanto (30 giugno); Il tesoro dell’Amazzonia (30 giugno); Io prima di te (30 giugno); Il talento di Mr. Ripley (30 giugno). Ken il Guerriero – La leggenda del vero Salvatore(30 giugno); Ken il Guerriero – La leggenda di Hokuto(30 giugno); Ken il Guerriero – La leggenda di Julia(30 giugno); Ken Il Guerriero – La leggenda di Raoul(30 giugno); Ken Il Guerriero – La leggenda di Toki(30 giugno). La casa(30 giugno); King Kong(30 giugno); La guerra dei mondi(30 giugno). Leatherface – Il massacro ha inizio(30 giugno); Life in a Year(30 giugno); Liar’s Dice(30 giugno); Lights Out – Terrore nel buio(30 giugno); Lo specialista(30 giugno); Lo Squalo 2(30 giugno); Mr. Nobody(30 giugno); Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate(30 giugno); Lo Hobbit – La desolazione di Smaug(30 giugno); Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato(30 giugno). My Perfect Romance(30 giugno); Norbit(30 giugno); Panic Room(30 giugno); Robin Hood – Un uomo in calzamaglia(30 giugno); Sfida tra i ghiacci(30 giugno); Spanglish – Quando in famiglia sono troppi a parlare(30 giugno); Straight Outta Compton (30 giugno). Surf’s Up (30 giugno); Surf’s Up 2 (30 giugno); The Hitcher(30 giugno); The Lego Movie (30 giugno); The Mask – Da zero a mito (30 giugno); Turistas (30 giugno); Vento di passioni (30 giugno); Zip e Zap (30 giugno); Your Name(30 giugno).

Codice Genesi (28 giugno); Traffik – In trappola (29 giugno); In punizione (29 giugno); Big Fish – Le storie di una vita incredibile (30 giugno). Charlie’s Angels (30 giugno); Charlie’s Angels – Più che mai (30 giugno); After Earth – Dopo la fine del mondo (30 giugno). Captain Phillips – Attacco in mare aperto (30 giugno); Chiamata senza risposta (30 giugno); Come un gatto in tangenziale (30 giugno); Contrattempo (30 giugno). Desperado (30 giugno); District 9 (30 giugno); Donnie Brasco (30 giugno); Giovane e bella (30 giugno); Hello World (30 giugno). Il cacciatore e la regina di ghiaccio (30 giugno); Il mistero di Sleepy Hollow (30 giugno); Il re di Once (30 giugno); Il ragazzo della porta accanto (30 giugno); Il tesoro dell’Amazzonia (30 giugno); Io prima di te (30 giugno); Il talento di Mr. Ripley (30 giugno). Ken il Guerriero – La leggenda del vero Salvatore(30 giugno); Ken il Guerriero – La leggenda di Hokuto(30 giugno); Ken il Guerriero – La leggenda di Julia(30 giugno); Ken Il Guerriero – La leggenda di Raoul(30 giugno); Ken Il Guerriero – La leggenda di Toki(30 giugno). La casa(30 giugno); King Kong(30 giugno); La guerra dei mondi(30 giugno). Leatherface – Il massacro ha inizio(30 giugno); Life in a Year(30 giugno); Liar’s Dice(30 giugno); Lights Out – Terrore nel buio(30 giugno); Lo specialista(30 giugno); Lo Squalo 2(30 giugno); Mr. Nobody(30 giugno); Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate(30 giugno); Lo Hobbit – La desolazione di Smaug(30 giugno); Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato(30 giugno). My Perfect Romance(30 giugno); Norbit(30 giugno); Panic Room(30 giugno); Robin Hood – Un uomo in calzamaglia(30 giugno); Sfida tra i ghiacci(30 giugno); Spanglish – Quando in famiglia sono troppi a parlare(30 giugno); Straight Outta Compton (30 giugno). Surf’s Up (30 giugno); Surf’s Up 2 (30 giugno); The Hitcher(30 giugno); The Lego Movie (30 giugno); The Mask – Da zero a mito (30 giugno); Turistas (30 giugno); Vento di passioni (30 giugno); Zip e Zap (30 giugno); Your Name(30 giugno). SERIE TV – Glee (29 giugno); L.A.’S Finest (30 giugno); Full Metal Panic! (30 giugno); Made in Abyss (30 giugno); Hatchimals (30 giugno).

Glee (29 giugno); L.A.’S Finest (30 giugno); Full Metal Panic! (30 giugno); Made in Abyss (30 giugno); Hatchimals (30 giugno). DOCUMENTARI – Hondros (30 giugno); When we started (30 giugno); Cristina (3 luglio).

Hondros (30 giugno); When we started (30 giugno); Cristina (3 luglio). REALITY SHOW – Scare Tactics (28 giugno); The World’s most extraordinary home (1° luglio).

Questo quindi è il catalogo completo di tutti i titoli che da luglio diranno addio alla nota piattaforma di streaming video.