“Ho perso 9 figli”: la rivelazione shock della star del cinema

Una dichiarazione scioccante quella della nota star del cinema internazionale, che non ha voluto nascondere il suo dramma incredibile

Il mondo delle star del cinema internazionale, in particolare coloro che lavorano a Hollywood sempre sulla cresta dell’onda, può essere dorato e ricco di soddisfazioni. Ma allo stesso tempo può nascondere grossi drammi quotidiani.

Tante le storie, che vengono rese note solo tanto tempo dopo l’accaduto, che hanno sconvolto la vita di attori ed attrici di grande fama. Amatissimi dal pubblico, ma che non sono riusciti a godersi la propria vita privata.

È lo sfortunato caso di una delle attrici americane più sensuali ed apprezzate da 30 anni a questa parte. Ovvero Sharon Stone, la bionda e irresistibile protagonista di Basic Instinct che ancora oggi fa parlare di sé, nonostante sia stata un’icona degli anni ’80 e ’90.

Il dolore segreto di Sharon Stone e le nove gravidanze non portate a termine

Sharon Stone ha subito diversi drammi nella propria esistenza. Nel 2001 è stata colpita da un aneurisma che la costrinse ad un lungo ricovero prima della ripresa completa, mentre nel 2004 ha persino subito un infarto, fortunatamente lieve.

Inoltre nelle ultime ore è fuoriuscita una rivelazione scioccante sui social della stessa attrice. Sharon Stone ha voluto commentare, perché sentitasi chiamata in prima persona, una notizia drammatica occorsa alla ballerina Peta Murgatroyd, di Dancing with the Stars.

Quest’ultima ha perso il bambino che portava in grembo. Un aborto spontaneo ed improvviso che ha gettato la ballerina nello sconforto. La Stone tiene molto a queste situazioni e ha commentato su Instagram qualcosa di a dir poco scioccante.

L’attrice statunitense ha fatto sapere di aver subito nella sua vita ben 9 aborti. Ha praticamente perso nove volte i bambini che teneva in grembo, un dramma incredibile e difficilissimo da superare. Ma la forza d’animo della Stone l’ha aiutata ad andare avanti.

Anni fa l’interprete di Basic Instinct raccontò di avere una malformazione genetica uterina che le impediva di portare a termine le gravidanze. Per questo motivo la Stone ed il marito hanno scelto di adottare ben tre bambini: Roan, Laird e Quinn, i quali in qualche modo hanno donato amore e pienezza nella vita familiare di Sharon Stone.